Yeni yıl, yeni başlangıç
Geçen yılın sonuna benzer, ekonomik, siyasal ve hava koşullarına sahibiz. Yeni yılın ilk sayısının bu köşesinde “Eskiyi aramadığımız bir yıl olsun” demiştim.
TALAT YEŞİLOĞLU
tyesil@ekonomist.com.tr
Bunu da 7 Haziran’daki seçim sonuçlarından sonra oluşan siyasi tartışmaların yanında, Güneydoğu’daki sokağa çıkma yasakları, çatışmalar, kör kurşundan kaynaklanan ölümleri kast ederek yazmıştım.
İş dünyasının da ortak söylemini paylaşmıştım; “2015 biran önce bitsin, yeni bir başlangıç yapalım ve yeni bir sayfa açalım.”
Koşullar daha da ağırlaştı ve yılın sonunda bu söylemi tekrarlamak durumunda kalıyoruz. 15 Temmuz darbe girişimi, OHAL’in, terör olaylarının, Suriye’deki askeri harekatın, Batılı müttefiklerle yaşanan sert siyasi tartışmaların yansımaları oldu.
Ekonomide yaşanan sıkıntılar, 27 çeyreklik dönem sonra, Türkiye ekonomisinde daralma getirdi. Özellikle Moody’s’in rating notumuzu düşürmesinden sonra döviz kurlarındaki yükseliş, şirket bilançolarına ciddi bir darbe vurdu ve ekonomideki moraliteyi aşağı çekti.
Yeni yıla, yeni başlangıç yaparak girelim istiyoruz. 2016’nın bir an önce bitmesini son derece masum bir istek olarak kabul edelim. Bu kadar darbeye rağmen, ayakta kalmak için çabalıyoruz. Nurol Yatırım Bank’ın yönetim kurulu başkanı Ziya Akkurt, Türkiye’yi ‘hacıyatmaz’a benzetmişti. Akkurt haklı, her halükarda ayakta kalıyoruz, kalmaya da devam edeceğiz.
Fark etmişsinizdir, aylardan beri yaptığımız röportajlarda, dış kapakta öne çıkardığımız başlık hep ‘Yatırım’ oldu. Evet, OHAL, hem yerli, hem de yabancı yatırımcıları negatif etkiliyor. Ama ülkenin potansiyeli, dinamizmi, geleceğe yönelik beklentileri iyimser kılıyor.
Hafta başında ziyaret ettiğim yabancı sermayeli bir şirketin genel müdürü, aralık ayı başında Londra’da yapılan toplantıda, performansı en yüksek ülke seçildiklerini büyük bir sevinçle aktardı. Bu performansın yeni yatırım kararlarını getireceğini de ekledi.
Bu satırları bana yazdıran kapak haberimiz oldu. Dikkatinizi çekerim, turizm, geçen yıl boyunca en sert küçülmeyi yaşayan sektörlerin başında geldi. Turist sayısında yüzde 30’un üzerinde küçülme yaşandı. 10 milyar dolarlık bir gelir kaybı var.
Yüzbinlerce çalışan, işini kaybetti. Binlerce otel, kapalı kaldı, var olanlar da düşük doluluklarla çalıştı. Gelecek yıl için de çok parlak beklentiler olduğu söylenemez. Buna rağmen, Türkiye’nin farklı il ve bölgelerinde yeni otel yatırımları devam ediyor.
Yeni yatırımlarla 31 bine ulaşan yeni yatak kapasitesi ve 10 bine yakın istihdamdan bahsediyoruz. İş insanları, negatif havaya rağmen, geleceğe ilişkin umudunu kaybetmiyor ve yatırım kararlarını realize ediyor…
Yeni yıla pozitif enerjiye katkı sağlayacak bir kapak haberiyle girmek istedik. Görüldüğü gibi her halükarda oyunda kalıyoruz ve mücadeleye devam ediyoruz, edeceğiz…
Yeni yılınızı kutluyor, 2016’yı unutturacak bir yıl olmasını diliyorum.
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