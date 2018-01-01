Yeni yıl, yeni umutlar…
Bir yılı geride bıraktık, yeni umutların beslendiği bir yıla başlıyoruz. İyimser miyiz? Makro ekonomik göstergelerle örtüşmeyen moral motivasyondaki düşüklüğe rağmen EVET İYİMSERİM.
TALAT YEŞİLOĞLU
tyesil@ekonomist.com.tr
Her yılın son sayısında hazırladığımız yeni yıla ilişkin özel sayımızda, CEO Anketi’nden çıkan sonuçları önemsediğimi, bu köşenin müdavimleri gayet iyi biliyor. Geçmiş yıllardaki anket sonuçları için “kesin saklayın” ifadesini kullanıyordum.
Bu yıl için de tekrarlıyor ve anketimize yanıt veren CEO’lara teşekkür ediyorum. Bu yılki yeni yıl özel sayımızın ana temasını, 50 iş insanından, liderden yeni yıl için aldığımız iş fikirleri üzerine kurguladık. Yeni yılda neyi farklı yapacaklarını, en çok neyin üzerine odaklanacaklarını sorduk.
Verilen yanıtlara bakıldığında dijitalleşme, yapay zeka, yeni teknolojiler, verimlilik, star up, girişimcilik kavramlarının yaygınlığı dikkatinizi çekecektir. Örneğin Yıldız Holding’in patronu Murat Ülker, iş süreçlerinde yapay zekayı test ettiklerini ve yeni yılda bütün iş süreçlerinde dijitalleşme projelerine ağırlık vereceklerini söylüyor.
Dijitalleşmenin iş dünyasının önde gelen liderleri arasında bu kadar konuşulması, gündemin ilk sıralarında yer alması, iyimserlik beklentilerini güçlendiren en temel etken. Yeni yıla hazırlıklı girmek için 50 iş insanının paylaştıkları görüşleri satır satır okumanızı öneriyorum.
Evet, siyasi ortam, OHAL’in devam etmesi, demokratik ve hukuk devleti kavramının zedelenmesi, toplum kadar iş dünyası için de endişe ve şikayet noktası. Fakat, dünyayı kasıp kavuran dijitalleşmenin iş dünyasının bu kadar gündeminde olmasının gelecek açısından ümit verici olduğunu belirtmek isterim. Ne de olsa bu bir süreç ve sürecin gecikmeksizin ilerlemesi gerekiyor.
Biz de iş dünyasının bu gündeminin farkındayız. Bu yüzden, geçmiş yıllardan farklı olarak DİJİTALLEŞME kavramına katkı sağlayacak özel bir bölüm ayırdık. Hem dijitalleşmenin yol haritasını çıkarmaya hem de CEO’larımızın ne kadar dijital olduğunun resmini çekmeye çalıştık.
Bu çalışma için bize destek veren, anketimizi yanıtlayan 75 CEO’ya teşekkür ediyorum. Tabii, dijitalleşme üzerine araştırmalar yapan, fikir geliştiren, biri yerli, diğeri yabancı iki uzmanın fikirlerine de yer verdik. Mesajlar son derece açık ve net.
Daha önce paylaştığım gibi, Türkiye’nin yeni büyüme modelinin kesinlikle start up’lar üzerine kurgulanması gerektiğine inanıyorum. Start up ekosistemi-ni büyütecek adımlar atılması, sadece büyük kuruluşların değil, küçük ve orta ölçekli şirketlerimizin de düşük bir sermayeyle yenilenmelerinin yolunu açacaktır.
Unutmayalım, yeni işlerimizi, yatırımlarımızı yüzde 100 dijital yapabiliriz. Ama var olan üretim tesislerimizi dijital dünyaya uyumlu hale getirmek mecburiyetindeyiz. Dünyayla rekabet edebilmek, ayakta kalabilmek ve rakiplerin gerisinde kalmamak için…
Bu kadar az sermaye gerektiren dijitalleşme dalgasını yakalarsak, nüfus içindeki payı sürekli yükselen Y ve Z kuşaklarına ciddi bir miras bırakmış olacağız.
Sizlerin yeni yılını kutluyor, aydınlık bir yıl diliyorum.
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