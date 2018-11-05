Yeteneklerimiz ve kaygılar
Türkiye, dünyada yetenek sıkıntısı çeken altıncı ülke. İnsan kaynakları danışmanlık şirketi ManPowerGroup’un 2018 Yetenek Açığı Raporu’na göre, yetenek açığımız yüzde 66. Yetenek açığı sadece mühendis, teknisyende değil, muhasebe, finans personeli, restoran/otel çalışanına kadar uzanan geniş bir yelpaze oluşturuyor.
TALAT YESİLOĞLU
tyesil@ekonomist.com.tr
Yine aynı araştırmadan bir sonuç daha paylaşmak istiyorum: Türkiye’de her 100 şirketin 45’i yetenekli çalışanlara ulaşmakta zorlanıyor. Bu bulguları destekleyecek ikinci bir araştırmadan da bahsedeyim.
O da dünyanın en büyük dört danışmanlık ve denetim şirketinden biri olan PriceWaterhouseCoopers’ın (PWC) bu yıl 21’inci kez düzenlediği CEO Araştırması’nın sonuçları. Başlık belli, CEO’ların yüzde 50’si doğru yeteneklere ulaşamamaktan endişe ediyor.
Hem yeteneklere ulaşım konusunda sıkıntı var hem de yeni kuşak çalışan kitlesi geliyor. Y kuşağının işgücündeki etkinliği hem sayısal hem de yönetim gücü olarak artıyor.
‘Dijital Kuşak’da diyebileceğimiz Z kuşağı da geçen yıldan bu yana işgücünün bir parçası haline geldi. Önümüzdeki dönemde Y ve Z kuşağının etkinliği daha da artacak.
Mevcut sıkıntılı tabloda değişimi kim sağlayacak? Tabii ki patron, hissedar, CEO’ların yaklaşımı çok önemli. Yeni yeteneklerin kazanılması kadar eldeki yetenekleri kaybetmemek de büyük önem taşıyor. Burada da kritik görev, şirketlerin İK yöneticilerine ait. Siz de biliyorsunuz ki, 2015’ten bu yana “En Güçlü 50 İK Lideri”ni seçiyoruz.
Sıralamanın kriterleri belli. İK liderleriyle yaptığımız görüşmelerde, geleceğe ilişkin yaklaşımlarla, halen üniversite ve çalışma çağına yaklaşan gençlere umut verici mesajlara aracılık etmeyi hedefliyoruz. Tabii, mevcut yapısından mutlu olmayan, arayışta olan yetenekleri de unutmadan…
Ekonomide sıkıntılı bir süreç yaşandığı bir gerçek. Çalışanlar, enflasyondan dolayı gelir kaybına uğradı. Şirketlerin yetenekli insan kaynağına ulaşımı bu kadar sıkıntılıyken bir de siyasi ortam nedeniyle bir bölüm yeteneği yurt-dışına kaptırıyoruz.
Çağrım, şirket sahiplerine, tepe yöneticilerine, girişimcileredir. Yaşanan sıkıntıları çözecek olan gücün sermayeden ziyade insan kaynağı olduğunu tekrar anımsatmak istiyorum. Bugünkü geçici sıkıntılara aldanarak alınan bazı kararların önümüzdeki dönemde acı sonuçlar vermesi kaçınılmaz olacaktır.
2008’de yaşanan global krizde bu hatayı yapan şirketlerin sonu pek hayırlı olmadı! Son sözüm, insan kaynağını zayıflatmayın ve daha fazla güçlendirmenin yolunu bulun.
Yeteneklerimize daha fazla sahip çıktığımız bir hafta diliyorum.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?