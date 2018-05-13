Yıldız, iki yılda 2 milyar $ ödeyecek
Yıldız Holding’in borçlarını yeniden yapılandırma çalışmalarında bankacılık alanında uzman avukat Aydoğan Semizer’in adı öne çıktı.
Semizer, Murat Ülker’in davetiyle, holdingin bankalarla yürüttüğü görüşmelerde yer aldı. 18 bankayla yapılan görüşmeler sonuçlandı ve sendikasyon kredisi imzalanarak yürürlüğe girdi.
Bu süreçte aktif rol alan Semizer Avukatlık Bürosu’nun başkanı Aydoğan Semizer ile yeniden yapılandırma sürecinin ayrıntılarını konuştuk.
Söyleşinin ayrıltıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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