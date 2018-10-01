Yükselişin devamı gelir mi?
Geçen yıl ekonomide yaşanan yüzde 7,4’lük büyümenin Anadolu’nun yıldızlarına yaradığı görülüyor. 2004’te Anadolu250 olarak başlayan ve 2009’da Anadolu500’e dönüşen araştırmamızın rakamları böyle diyor.
TALAT YESİLOGLU
tyesil@ekonomist.com.tr
Sadece ciro rakamları değil, ekonomiden alınan pay, istihdam ve kârlılık rakamları da yükselişi destekliyor. İhracat ise beklentileri karşılayamadı ve önceki yıla göre küçüldü.
Muhtemelen iç piyasanın canlılığı Anadolu’nun büyüyen şirketlerini daha çok cezbetmiş gibi görünüyor. Bu yılın gelişmeleri, ihracat pazarlarının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Biz araştırmamıza dönelim ve ana hatlarıyla yaşanan gelişmeleri aktaralım.
Birincisi, Anadolu500 listesine giren şirketlerin cirosu önceki yıla göre yüzde 19 oranında reel büyüme kaydetti. Kredi Garanti Fonu (KGF) ve KOSGEB desteklerinin ‘Yarının Büyük Şirketleri’nin bilanço performanslarına olumlu yansıdığı söylenebilir. En büyük şirket olan Tosçelik’in patronu Fuat Tosyalı’nın aktardığı bilgiler, büyüme ve yatırım performansının ekonomideki dalgalanmaları dinlemediğini gösteriyor.
İkincisi, Anadolu500 listesine giren şirketlerin ekonomiden aldıkları pay 2016’da düşüş göstermişti. Reel büyümenin de etkisiyle bu payın yeniden yükselişe geçtiği gözleniyor. Yeterli mi? Bence değil, ama en azından aradaki farkın kapanma yönünde ilerlemesi sevindirici.
Üçüncüsü, iller sıralamasında her ne kadar Bursa liderliğini devam ettirse de kan kaybetmeye devam ediyor. Sıralamaya 10’un üzerinde şirket gönderen 13 ilimiz bulunuyor. Bunlardan Kocaeli, Kahramanmaraş, Hatay, Manisa ve Tekirdağ’ın yükselişi var.
Gaziantep son üç yılda şirket sayısını korurken, diğer altı ilden listeye giren şirket sayısında azalma var. 81 ilimizin sadece 47’sinin şirketleri Anadolu500 listesinde yer alabildi. Listeye giriş bariyeri yükselse de il sayısının geçen yıla göre artışını önemsiyorum.
Kapak haberimizde ana listeyi, illeri, sektörleri, yükselenleri, listeye yeni giren şirketleri bulabilirsiniz. İyi de bu yıl ekonomide geçen yılın neredeyse tam tersi bir tablo yaşanıyor. Özellikle de haziran ayından sonra yaşanan kur artışları şirketlerin bilançolarını ciddi bir şekilde zorluyor.
Bu durum yıl sonu bilançolarını nasıl etkileyecek? Yılın ilk yarısındaki bilançolar hızla tahrip oluyor. Umarım ekonomi yönetimi önce teşhiste ardından da tedavide doğru yolları bulur ve uygular. Anadolu’nun ekonomideki resmini yansıtan bu araştırmayı destekleyen Türk Ekonomi Bankası’na (TEB) teşekkür ediyorum.
Bugün dergiyi eline alıp, bu köşeyi okuyanlara sesleniyorum. 2006’dan bu yana Garanti Bankası ve KAGİDER’le birlikte düzenlediğimiz ‘Kadın Girişimci Yarışması’na başvuru süresinin son günündeyiz.
İlanımızda yer verdiğimiz gibi, “Yarışmaya katılıp hikayenizle fark yaratın, tüm kadınlara ilham kaynağı olun.” Tıpkı Big Chefs’in kurucusu Gamze Cizreli gibi…
Aklın duyguları yendiği bir hafta diliyorum…
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