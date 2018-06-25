Zaman paradır!
Türkiye, satın alma gücü paritesine (SAGP) göre 1,7 trilyon dolarla dünyada en büyük 13’üncü ekonomi. Geçen yıl sonu itibariyle hesaplanan 851 milyar dolarlık GSYH hesabıyla ise 17’nci ekonomiyiz. Dolardaki yükseliş nedeniyle muhtemelen 2018 sonunda bir sıra kaybedeceğiz.
TALAT YEŞİLOĞLU
tyesil@ekonomist.com.tr
Küçük bir farkla Türkiye’yi izleyen Hollanda 17’nci büyük ekonomi olurken, Türkiye 18’inci sıraya gerileyecek.
Dünya Bankası’nın hazırladığı, ekonomik, sosyal ve eğitimdeki gelişmişlik düzeyini gösteren ‘Sosyal Gelişmişlik Endeksi’ne bakıldığında hiç 60’lı sıraların altına düşmedik. Son yıllarda 80’li sıralara yerleştik.
Türkiye’nin ekonomi merkezi olan İstanbul, dünyada yaşanabilir kentler listesinin üst sıralarında yer almadığı gibi teğet bile geçmiyor maalesef. Dünyanın önde gelen insan kaynakları danışmanlık şirketi Mercer’in yaptığı ‘Yaşam Kalitesi Araştırması’nda Viyana’nın ilk sırada yer aldığı listede İstanbul ancak 134’üncü sırada yer bulabiliyor.
Batılı kentlerde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 20 metrekare ve üzeri olurken, bu rakamın İstanbul’da 2 metrekareyi bile bulamadığı hesaplanıyor. Üstelik, yeşil alanlara beton dikmeye de devam ediyoruz.
İstanbul’da müthiş bir trafik kaosu var. Kentliler, trafikteki zaman kaybının yansıması olarak müthiş bir stres ve moralite düşüklüğü yaşıyor.
Kentli, özellikle de beyaz yakalı kesim bunun farkında. Son yıllarda İstanbul’dan İzmir’e yaşanan beyin göçünün en büyük nedeni olarak da trafik başta olmak üzere kent yaşamının yol açtığı yılgınlık gösteriliyor.
Trafik, en büyük kabus. Bu durum zaten sıkıntılı günler geçiren gayrimenkul piyasasına ciddi bir şekilde yansıyor. Nasıl mı? Örneğin, metro ve metrobüs hatlarının geçtiği, duraklara yakın olan yerlerdeki fiyatlarda bunu görebiliyoruz.
Bunu ölçmek için TSKB Gayrimenkul Değerleme, Ekonomist için özel bir çalışma hazırladı. Levent’in kaleme aldığı kapak haberinde okuyacağınız gibi, ulaşım haritası gayrimenkul değerlemelerine ciddi bir etkide bulunuyor. Örneğin yeni açılan metro hatları, bu hatlar üzerinde bulunan projelerdeki değerlemeler üzerine pozitif katkı sağlıyor.
Tabii, Mesa Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu’nun da dile getirdiği gibi, değer artışı alt gelir bölgelerinde daha çok gözleniyor. Sadece yatırım için değil, işyerine daha yakın olmak isteyen profesyoneller için de ayrı bir tercih nedeni oluyor. Özellikle de genç profesyonellerde…
Bugün yaptığımız seçimin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
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