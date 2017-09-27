Burs başvuruları başladı
Tekfen Vakfı, başarılı üniversite öğrencilerine karşılıksız olarak burs veriyor.
Bu yıl 11 Eylül’de başlayan Tekfen Vakfı burs başvuruları www.tekfenburs.org adresinden 24 Eylül tarihine kadar devam edecek.
Tekfen Vakfı burs programı kapsamında bu yıl da Türkiye’de öğrenim gören ve maddi desteğe ihtiyaç duyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 500 öğrenciye burs verilecek.
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