Çocuğunuzun okulunu seçtiniz mi?
Ebeveynler, daha mevcut eğitim ve öğretim yılı bitmeden gelecek yıl çocuklarının hangi okula gidecekleriyle ilgili araştırmalara başladı bile.
Özellikle ilk kez okul seçecek olan ebeveynler için oldukça zorlu bir süreç olan bu dönemde nasıl bir yol izlemeli?
Okul seçerken nelere dikkat etmeli? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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