Eğitim sektörüne 100 milyon $ yatıracak

Mart 14, 2017 0 Yorum 108 Okunma
Eğitim sektörüne 100 milyon $ yatıracak

Son üç yılda yüzde 100 büyüyen eğitim sektörü, yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor.

İnşaat, madencilik ve turizm alanlarındaki yatırımlarıyla bilinen Mustafa Aydın da Kayı Okulları’yla eğitim sektörüne giriş yaptı.

Aydın, sektöre önümüzdeki beş yılda 100 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

Bu yatırımla sekiz anaokulu, dört lise ve iki kampüs açılması hedefleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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