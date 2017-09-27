SEV 20 yaşında
Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın (SEV) çatısı altında hizmet veren SEV ilköğretim Kurumları bu yıl 20’inci yaşına bastı.
Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) Genel Müdürü Binnur Karademir, her biri neredeyse bir buçuk asrı geride bırakan Üsküdar Amerikan Lisesi, Tarsus ve İzmir Amerikan Kolejleri ile üç yıl önce açılan SEV Amerikan Koleji’nin (SAC) SEV çatısı altında hizmet verdiğini vurguluyor.
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