Ekonomist’te bu hafta
EN GÜÇLÜ 50 KADIN CEO
PANO
ETKİNLİK
En başarılı 100 Start Up
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
CEO’lar, Hüseyin Aydın’ı neden tebrik ettiler?
GÖSTERGE
Enflasyon çift haneye demir atar mı?
- İhracatta katma değer artacağına düşüyor!
- “İkinci el pazarında hızlı büyüyeceğiz”
- Accor Group, Rixos’a ortak oluyor
- Yeni yatırımıyla vitesi yükseltecek
- Kuruvaziyer gemileri Türkiye’yi terk ediyor!
- İndirim marketleri ‘yererlerin peşinde
- “100 büyük şirket arasına gireceğiz”
- Yaşlanan nüfusumuz yeni sektör yarattı
TEKNOLOJİ
- Satın almalarla portföyü çeşitlendirecek
KULİS
- Keskinoğlu’nda yeni yönetim iş başında
- Ece Grubu, perakendecileri yurtdışına taşıyor
- Nurol Holding CEO’su ayrıldı
- Seramikçiler Unicera ile ihracatta atak yapacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- 8,4 milyon abone için reklam kampanyası yapacak
- Henkel, Blendax’ı nasıl yeniledi?
GİRİŞİM
- BodyFit, girişimcileri bekliyor
VERGİDE GÜNDEM
DOSYA: KGF
- “Hedefimiz 2 yılda 250 milyar TL dağıtmak”
- Tüm şirketlere KGF teminatı fırsatı
BANKNOT
BESMETRE
- BES’te 5,7 milyar TL devlet katkısı ödendi
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- Referandum sürecinde en çok hisse öneriliyor
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- TAV Havalimanları ve Torunlar GYO’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Bist-30
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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