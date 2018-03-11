Ekonomist’te bu hafta
YATIRIMCIYA YENİ FONLAR
PANO
ETKİNLİK
CEO’lar geleceğin trendlerini konuştu
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Abank’tan Alternatif Bank’a ‘Katar’ dönüşü
GÖSTERGE
Enflasyonda düşüş devam etmedi
- İstanbul ofiste dünyanın neresinde?
- “Yeni yatırımla ciromuz 1 milyar Euro artacak”
- İş dünyası Uludağ’da geleceği tartışacak
- Dijital yatırımlardan 100 milyon TL kazanacak
- Güney Afrika’da maden işine girecek
- Kanatlı eti gözüne Uzakdoğuyu’yu kestirdi
- “Yeni hedef pazarımız İngiltere ve ABD olacak”
- Şirket yönetimlerinde ‘pozisyon zenginliği’
KULİS
- Balkanlar’ı Adriyatik ile buluşturacak
- Balıktan çıktı, sucuk üretimine başladı
- Diş bakımı pazarına Tayvanlı marka
- Fenerbahçe başkanlığı için ne dedi?
- Bağış rekoru kırınca transfer teklifleri geldi
- Online’ın payını yüzde 15’e çıkaracak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Otizm farkındalığı için ‘Aliço’ kullanılacak
- TÜSİAD’dan dizilere cinsiyet eşitliği ilkeleri
VERGİDE GÜNDEM
- Kira beyanında 22 soru ve yanıtlar
BESMETRE
- Yüksek fon getirileri, BES’te portföyü büyüttü
BORSA
- Sanayide lokomotif yine ihracat oldu
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Yapı Kredi Bankası ve Index Grup’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri… Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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