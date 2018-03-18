Ekonomist’te bu hafta
MARKET MARKASI FIRSATLARI
PANO
MORTGAGE 14 ETKİNLİK
Anadolu 500 ödülleri sahiplerini buldu
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Yıldız Holding’in sendikasyonunda vade kısaldı!
GÖSTERGE
Sanayi 2018’e de hızlı girdi
- İhracatçı birliklerinde sandıktan kimler çıkar?
- “2 milyar dolarlık yatırım yapacağız”
- 50 yeni şube açmayı hedefliyor
- 450 milyon TL’lik enerji yatırımı yapacak
- İhracattaki toparlanma U.N. Ro-Ro’ya yaradı
- Türk şirketleri Belgrad’ı yatırımlarla fethediyor
- Gıda perakendesinde dijitalleşme atağı var
- “Selenium markasını Londra’ya taşıyacağız”
YÖNETİM
- Yönetim kurullarına 300 üye aranıyor!
KULİS
- Opet, Doğu Avrupa’da şirket alacak
- Dünya boya zirvesi İstanbul’da yapılacak
- Romanya’da dev ihale peşinde
- Güneşte 50 megavat hedefliyor
- Lead Network ilk konferansını yapacak
- Yeni projelerle büyüyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Ayda 5 bin telefonu liselilere tamir ettiriyor
- 200 bin çocuk hedefleniyor
GİRİŞİM
- “İstanbul’un potansiyeli yüksek”
- Sanat ve start up’ın buluşması
DOSYA
OKUL ÖZEL DOSYASI
- Çocuğunuzun okuluna karar verdiniz mi?
BANKNOT
VERGİDE GÜNDEM
- Menkul kıymet gelirlerinin beyanı için son günler…
BESMETRE
- “İngiltere’nin beş yılda yaptığını beş ayda yaptık”
BORSA
- Nakit değerinde öne çıkan şirketler
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Ülker Bisküvi ve Vakıfbank’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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