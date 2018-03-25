Ekonomist’te bu hafta

Mart 25, 2018 0 Yorum 90 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

SINIR ÖTESİ LİDERLER
PANO
MORTGAGE
İHRACAT REHBERİ
Güneydoğu Asya’ya açılan kapı: Malezya
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“Yatırımcılar ‘bekle-gör’ döneminde”
GÖSTERGE
Ekonomide frene basma zamanı geldi mi?

  • ‘Uludağ’ın zirvesi’nden geleceğe bakıldı
  • “Petrol ve kimyada şirket satın alacağız”
  • Araç kiralama işine 400 milyon TL yatıracak
  • Başyazıcı gıdada büyümeyi hedefliyor
  • Amerika pazarına Meksika’dan yayılacak
  • Kentsel dönüşümde ‘marka’lar konuşuyor
  • Hazır giyimciler rotayı Balkan ülkelerine çevirdi
  • “15 milyon TL yatırımla üretimi katlayacağız”
  • Pastane zincirleri şubeleşme atağında

KULİS

  • Üç yıl öz kaynaklarla idare edecek
  • Çevreci ürünler geliştiriyor
    Bu yıl 400 okula ulaşacak
  • GlassHouse, satın almayla büyüyecek
  • 80 çalışanı yurtdışında görev alıyor
  • İlk yerel ofisini Türkiye’de açtı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • Siemens’in yeni reklam kampanyası nasıl doğdu?
  • Hesaplama yöntemi değişti

GİRİŞİM

  • Monte Carlo’ya kim gidecek?
  • Global girişimciler buluşacak

VERGİDE GÜNDEM

  • KDV reformu yasallaşırken

BANKNOT
BESMETRE

  • Emeklilik yatırım fon getirileri TÜFE’nin neresinde?

BORSA

  • Temettü hisseleri yatırımcıya kazandırıyor
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • Migros ve Coca Cola İçecek’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
  • Neden düştü?
  • Niçin yükseldi?
  • Bist-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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