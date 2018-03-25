Ekonomist’te bu hafta
SINIR ÖTESİ LİDERLER
PANO
MORTGAGE
İHRACAT REHBERİ
Güneydoğu Asya’ya açılan kapı: Malezya
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“Yatırımcılar ‘bekle-gör’ döneminde”
GÖSTERGE
Ekonomide frene basma zamanı geldi mi?
- ‘Uludağ’ın zirvesi’nden geleceğe bakıldı
- “Petrol ve kimyada şirket satın alacağız”
- Araç kiralama işine 400 milyon TL yatıracak
- Başyazıcı gıdada büyümeyi hedefliyor
- Amerika pazarına Meksika’dan yayılacak
- Kentsel dönüşümde ‘marka’lar konuşuyor
- Hazır giyimciler rotayı Balkan ülkelerine çevirdi
- “15 milyon TL yatırımla üretimi katlayacağız”
- Pastane zincirleri şubeleşme atağında
KULİS
- Üç yıl öz kaynaklarla idare edecek
- Çevreci ürünler geliştiriyor
Bu yıl 400 okula ulaşacak
- GlassHouse, satın almayla büyüyecek
- 80 çalışanı yurtdışında görev alıyor
- İlk yerel ofisini Türkiye’de açtı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Siemens’in yeni reklam kampanyası nasıl doğdu?
- Hesaplama yöntemi değişti
GİRİŞİM
- Monte Carlo’ya kim gidecek?
- Global girişimciler buluşacak
VERGİDE GÜNDEM
- KDV reformu yasallaşırken
BANKNOT
BESMETRE
- Emeklilik yatırım fon getirileri TÜFE’nin neresinde?
BORSA
- Temettü hisseleri yatırımcıya kazandırıyor
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Migros ve Coca Cola İçecek’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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