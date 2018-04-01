Ekonomist’te bu hafta

Nisan 1, 2018 0 Yorum 77 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

PARANIN ROTASI
PANO
ETKİNLİK
Uludağ Ekonomi Zirvesi gündemi belirledi
İŞTE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“Kadın çalışan oranını artıracağız”
GÖSTERGE
Ekonomi 2017’yi hızlı büyümeyle kapattı

  • ABD’nin alternatifi Uzakdoğu olacak
  • “Dış politikada gerginliği gidermek zorundayız”
  • Avrupa’nın en büyük ‘outlet’ini yapacak
  • Madencilik sektörüne girmeye hazırlanıyor
  • Markalı konut modası Kayseri’ye de sıçradı
  • Enerji şirketleri ihaleleri bekliyor
  • “İnşaat sektörüne format atacağız”
  • Dünya mobilya devi ‘yürü tedarikçim’ dedi

KULİS

  • Tempo gözünü Arap pazarına dikti
  • Londra’da Türk pizzası yedirecek
  • Yapı sektörü ve kamu bu fuarda buluşacak
  • Enerjide kadının yeri güçlendirilecek
  • ICA Mobilya, yurtdışında büyüyecek
  • İş’in Geleceği Platformu kuruldu

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • Nesfit’teki değişimin altında ne yatıyor?
  • Sekiz marka dijital ajansını seçti
  • Otacı, vegan ürünlerle büyüyecek

GİRİŞİM

  • Yardımlaşma kültürünü yayacaklar
  • TÜSİAD’dan girişimciliğe yol haritası

DOSYA: FİLO KİRALAMA

  • Araçta kiralama zamanı

VERGİDE GÜNDEM

  • Torba yasadan öne çıkanlar

BANKNOT
BESMETRE

  • BES ‘te yeni açılımlar

BORSA

  • Yabancılar yeniden ‘alım’a geçer mi?
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • Koç Holding ve Martı Otel İşletmeleri’nden en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri Teknik Analiz.
  • Şirketlerin alım, satım aralıkları…
  • Neden düştü? Niçin yükseldi?
  • Bist-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Takas analizi.
  • Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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