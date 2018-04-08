Ekonomist’te bu hafta

Nisan 8, 2018 0 Yorum 153 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

KANALIN PARLATTIĞI BÖLGELER
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
HSBC, teknolojiye 484 milyon TL yatırdı
GÖSTERGE
Enflasyon çift hanede direniyor

  • Şirket satışlarında küçük işlem dönemi
  • “2018’de krediler yüzde 10-15 büyür”
  • 2018’de 3 yeni model getiriyor
  • Air France Joon ile Y kuşağını uçuracak
  • “Perakendede Kadının Gücü”nü anlatıyoruz
  • Denizli ihracatta ilk beşe oynuyor
  • Sızdırmazlık sağlayarak 100 milyon TL ciro yaptı
  • Bu yıl hedefimiz büyüme değil, kârlılık”

KULİS

  • Sosyal girişimcimize ABD’den ödül
  • Teknoloji merkezinde istihdam artışı
  • 6 milyar dolarlık pazar buluşuyor
  • Lifecell ile Avrupa’da hızlı büyüyecek
  • Wepublic yurtdışına nereden açılacak?
  • Girişimin liderleri İstanbul’da sahneye çıkacak

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • Kadın futbol takımına neden sponsor oldu?
  • Akıllı tarım projesine 2 milyon TL ayrıldı

DOSYA: LEASING

  • Hedefte 10 milyar dolar var

BANKNOT
VERGİDE GÜNDEM

  • KDV reformundan geriye kalanlar.

BESMETRE

  • Emeklilik yatırım fon getirileri, mevduat getirilerinin neresinde?

BORSA

  • Enerji hisselerinde potansiyel var mı?
  • “Prim üretimine değil kâra odaklanıyoruz”
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • Mavi Giyim ve Brisa’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
  • Neden düştü?
    Niçin yükseldi?
  • Bist-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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