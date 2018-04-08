Ekonomist’te bu hafta
KANALIN PARLATTIĞI BÖLGELER
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
HSBC, teknolojiye 484 milyon TL yatırdı
GÖSTERGE
Enflasyon çift hanede direniyor
- Şirket satışlarında küçük işlem dönemi
- “2018’de krediler yüzde 10-15 büyür”
- 2018’de 3 yeni model getiriyor
- Air France Joon ile Y kuşağını uçuracak
- “Perakendede Kadının Gücü”nü anlatıyoruz
- Denizli ihracatta ilk beşe oynuyor
- Sızdırmazlık sağlayarak 100 milyon TL ciro yaptı
- Bu yıl hedefimiz büyüme değil, kârlılık”
KULİS
- Sosyal girişimcimize ABD’den ödül
- Teknoloji merkezinde istihdam artışı
- 6 milyar dolarlık pazar buluşuyor
- Lifecell ile Avrupa’da hızlı büyüyecek
- Wepublic yurtdışına nereden açılacak?
- Girişimin liderleri İstanbul’da sahneye çıkacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Kadın futbol takımına neden sponsor oldu?
- Akıllı tarım projesine 2 milyon TL ayrıldı
DOSYA: LEASING
- Hedefte 10 milyar dolar var
BANKNOT
VERGİDE GÜNDEM
- KDV reformundan geriye kalanlar.
BESMETRE
- Emeklilik yatırım fon getirileri, mevduat getirilerinin neresinde?
BORSA
- Enerji hisselerinde potansiyel var mı?
- “Prim üretimine değil kâra odaklanıyoruz”
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Mavi Giyim ve Brisa’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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