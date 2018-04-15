Ekonomist’te bu hafta
DOLAR NEREYE?
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Ekonominin dümeni kimin elinde?
Fibabanka, start up dünyasına Finberg ile girdi
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