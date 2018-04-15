Ekonomist’te bu hafta

Nisan 15, 2018 0 Yorum 189 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

DOLAR NEREYE?
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Ekonominin dümeni kimin elinde?
Fibabanka, start up dünyasına Finberg ile girdi
GÖSTERGE
‘8-9 laneti’ne bu kez yakalanmayalım

  • İstanbul otelleri yaralarını sarıyor
  • “22 milyar dolarlık bir şirket olacağız”
  • Siemens, laboratuvar işletmeye başladı
  • Her yıl 10 kampüs açmayı hedefiyor
  • Enerji ve inşaata yatırım yapacak
  • Gen teknolojisine 50 milyon $ yatırdı
  • Türkler enerjide sınırları aşıyor
  • “5 milyar TL’lik proje üreteceğiz”

KULİS

  • Türkiye en stratejik beş pazardan biri
  • Turizm sezonundan umutlu
  • Formula ile kurumsal müşterileri çekiyor
  • Karnaval, Adana’ya 100 milyon TL bıraktı
  • Kaplankaya’da yatırıma devam kararı
  • Trendlerdeki değişim ihracata yarayacak

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • Mobil reklamcılıkta ses önem kazanacak
  • Doğrudan satışın yeni oyuncusu adını nasıl duyuracak?

GİRİŞİM

  • Kadınlara gelir modeli kurdu
  • Perakendede fark yaratanları arıyor

VERGİDE GÜNDEM

  • Uyumlu mükelleflere vergi indirimi!

BANKNOT
BESMETRE

  • “BES’te poliçe süreleri uzamalı”

BORSA

  • Geri çekilmeler alım fırsatı mı?
  • Merko’nun gündeminde ortaklık ve işbirliği var
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • Anadolu Hayat Emeklilik ve Aselsan’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
  • Neden düştü?
    Niçin yükseldi?
  • Bist-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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