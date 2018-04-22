Ekonomist’te bu hafta
ERKEN SEÇİM HESAPLARI
PANO
İHRACAT REHBERİ
ETKİNLİK
İş dünyası iklim değişikliğini konuştu
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Finans sektöründe yeni atamalar…
GÖSTERGE
IMF’ye göre küresel ekonomide durum iyi
- Odalarda ağır toplar yerlerini korudu
- “Hindistan pazarına girmeyi planlıyoruz”
- Koreli Mumuso 50 mağaza açacak
- ‘Cottonbox’ markasıyla dünyada büyüyecek
- Yeni mağazalarıyla istihdamı katlayacak
- Konyalılar konutta site konseptini sevdi
- Lojistik sektöründe maliyet çıkmazı
- “Danışmanlık ve çözüm merkezi olacağız”
KULİS
- Silverline, mutfak ürünlerini konuşturacak
- Dermokozmetikte hedef büyüttü
- Tuza yatırım yaptı
TANAP’ta yatırım tutarı ne oldu?
- AVM içinde ilk mağazasını açacak
- Çilek’in hedefi ABD pazarında büyümek
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Oyunlaştırma Yemeksepeti’ne ne kattı?
- Bankacılık çözümlerini kişiselleştirdiler
GİRİŞİM
- TÜBİTAK’tan 400 bin TL destek aldı
- Teknoloji kadın liderlerini arıyor
VERGİDE GÜNDEM
- Nakit sermaye artışında indirim uygulaması…
BANKNOT
BESMETRE
- “Emeklilik şirketleri müşteri deneyimini özelleştirmeli”
BORSA
- 2018 ilk çeyrekte kârlar nasıl gelir?
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Anadolu Hayat Emeklilik ve Aselsan’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi.
- Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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