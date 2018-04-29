Ekonomist’te bu hafta
HOLDİNGLER ŞİRKET AVINDA
PANO
MORTGAGE
ETKİNLİK
Perakendenin kadınları gücünü ortaya koydu
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Yıldız Holding ve Doğuş Grubu’nun kredi yapılandırmasından son gelişmeler…
GÖSTERGE
Merkez faiz silahını yine eğreti çekti
- Merkez’in faiz artışı doları dizginler mi?
- “Bu yıl 400 milyon TL yatırım yapacağız”
- Hasan Bey çiftliği otel yatırımı yapıyor
- 250 milyon dolarlık çimento tesisi kurdu
- Beş yılda 140 mağaza açmayı hedefliyor
- Yetki belgesine geçiş ikinci ele gaz verecek
- “Onkoloji hastanesiyle sağlık sektörüne gireceğiz’
- Bu yıl ‘kuluçka’dan 1.105 start up çıkacak
KULİS
- TAYSAD ismini neden değiştirdi?
- Fakir, Türk kahvesini kapsüle sokacak
- Türkiye’deki bayi ağını genişletiyor
- P&G, satışlarını nasıl yüzde 50 artırdı?
- Güvenlikte teknoloji dönemi
- Dünya şirketleri yaratmaya aday
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Bu yıl da 5 bin kadına internet eğitimi verecek
- MMA The Smarties için başvurular başladı
GİRİŞİM
- Çikolata dünyasına yeni marka
- İstihdamdaki bariyerleri kaldırıyo
VERGİDE GÜNDEM
- Örtülü sermayede KDV bilmecesi
DOSYA: OKUL
- Yeni eğitim modelleri
BANKNOT
BESMETRE
- “Geleceğin BES dünyası için dijital dönüşüm şart”
BORSA
- 13 aracı kurum 51 hisse öneriyor
- “2019 yılında ciroda 1 milyar TL’yi yakalarız”
- BİST’e bir şirket daha geliyor Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Turkcell ve Bizim Toptan’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Bist-30
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