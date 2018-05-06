Ekonomist’te bu hafta
TÜRKİYE’DEN DÜNYAYI YÖNETENLER
PANO
MORTGAGE
ETKİNLİK
CEO’lar inovasyonu konuştu
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“Paylink ile vadeyi bir güne düşürüyoruz”
GÖSTERGE
Enflasyonda hesaplar bir türlü tutmuyor
- İhracatçı birliklerinde büyük kan değişimi
- “Yeni yatırımlarımızla büyümemiz hızlanacak”
- Üç fabrika birden açmaya hazırlanıyor
- Sırma’nın kalanı da Danone’un olacak
- Konutta tredler nasıl değişiyor?
- Liman işletmeciliğinde yeni yatırım hamlesi
- “Akdeniz havzasının en büyüğü olacağız”
- Giyimciler yurtdışında e-ticaret atağına kalktı
KULİS
- TÜRKONFED’in yeni başkanı kim olacak?
- İş dünyası, FIFA 2018’e akın edecek
- Girişimciye yatırım desteği
- Hangi ülkede fabrika kuracak?
- İki yeni biyokütle santrali kuruyor
- Sessiz sedasız büyüyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Ece, 14 AVM’yi nasıl farklılaştıracak?
- Big Chefs, kadın tedarikçileri artıracak
GİRİŞİM
- Yabancı dilde franchise fırsatı
- Büyüyen girişimciye destek
VERGİDE GÜNDEM
- Bir borç yapılandırması daha…
BESMETRE
- Gençler, gelecekleri için ‘BES’lenmeli
BORSA
- Ramazan aylarının en gözde hisseleri
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Garanti Bankası ve Türk Telekom’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz.
- Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi
- Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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