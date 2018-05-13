Ekonomist’te bu hafta
PİYASANIN ŞİFRESİ
PANO
ETKİNLİK
En Beğenilen Şirketler ödüllerini aldı
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“Verimli çalışmalarla yola devam edeceğiz’
GÖSTERGE
Dış ticaret büyüme için ne diyor?
- Dökmeyle değil, markayla büyüyorlar
- “Yıldız, iki yılda 2 milyar $ ödeyecek”
- Dardanel markasını global lige çıkaracak
- Yazılım şirketiyleAvrupa’ya açılıyor
- Sağlıkta yurtdışında büyümeyi hedefliyor
- Turizmciler düğünlere daha çok odaklanacak
- İstanbul’a yakınlığın meyvelerini topluyor
KARİYER
- “Baby Boomer’ları elde tutun kaçırmayın”
KULİS
- Zeybekci’nin şirketine yeni görev
- Gıda sektöründe ‘big data’ dönemi
- 16 milyon TL hibe verecek
- Hedefi yılda 1 milyon turist
- Akıllı fabrikasından dünyaya açılıyor
- Dünya lansmanını Türkiye’de yaptı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Kararın etkisi yerli üreticilere yansıdı
- Üçüncü yılında 400 çocuğa ulaşacak
GİRİŞİM
- İkinci markasına franchise verecek
DOSYA: LOJİSTİK
- Yatırım atağı
BANKNOT
VERGİDE GÜNDEM
- Bir kez daha matrah ve vergi artırımı
DOSYA: SİGORTA
- Hasar sarma zamanı
BESMETRE
- “Liderliğ imizi sürdüreceğiz”
BORSA
- Yabancılar ne zaman tekrar alıma geçer?
- “Rusya pazarında daha agresif olacağız”
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Akbank ve TAV Havalimanları’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz.
- Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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