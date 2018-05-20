Ekonomist’te bu hafta
İHRACATTA LATİN FIRSATI
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“Yeni müşteri kabul etmiyoruz!”
Siber risk sigortalarına ilgi artıyor
GÖSTERGE
Üretim ve satışlar büyüme için ne diyor?
İlk çeyrekte işsizlik tek haneye düştü
Cari açıkta yükseliş durmuyor
- Piyasa Merkez’den faiz artışı bekliyor
- “10 yılda ciromuz 10 milyar dolar olacak”
- Ciroda 1 milyar TL’ye ulaşmayı hedefliyor
- İBB’nin AR-GE’si Yıldız’a taşınıyor
- Yeni Toureg 157 bin Euro
- 22 bin konut indirimli satılacak
- Hibrit otomobiller pazarda yükseliyor
- “Türk kahvesini Çin’e fal ile sevdireceğiz”
MEDYA
- Sosyal medyanın en popüler 50 iş insanı
KULİS
- Çiller kardeşler hedef büyüttü
- Yeni İnci yatırım atağında
- İK ödüllerinde 10’uncu yılını doldurdu
- Otacı ihracata ağırlık verecek
- Rossmann’ın hedefi 400 mağaza
- Liderlik konusunda değişim gerekiyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Alaçatılılar sürdürülebilir turizmi hedefliyor
- “Mecraları çoklu kanal ilişkisiyle kullanıyoruz”
GİRİŞİM
- İTÜ ARI ‘yatırımcı’ olacak
- Sosyal girişimciliğe odaklandı
DOSYA: OKUL
- Çocuğunuzun okulunu seçtiniz mi?
VERGİDE GÜNDEM
- Yasaya “Varlık barışı” da eklendi…
BESMETRE
- “Süreçlerimizi inovatif yaklaşımla geliştiriyoruz”
BORSA
- En çok önerilen banka hisseleri
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Akçansa ve Tekfen Holding’ten en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz.
- Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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