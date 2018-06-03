Ekonomist’te bu hafta

Haziran 3, 2018 0 Yorum 45 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

ORGANİK GİRİŞİM FIRSATI

PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

ETKİNLİK: YILIN İŞ İNSANLARI
FİNANS KORİDORU
GÖSTERGE
İlk çeyrekte büyüme kaç çıkar?
Parada normale dönüşün etkisi ne olur?

  • Seçim vaatlerinde ekonomi damgası
  • “Hem yolcu hem kargoda havalimanımız hub olacak”
  • Beyazıt’ın yalısı Dereli’ye satıldı
  • AR-GE merkeziyle ihracata yüklenecek
  • Perakendeciler iklime nasıl çözüm buluyor?
  • Tekfen tarımdan 1 milyar $ kazanacak
  • Beyoğlu güldürdü Bakırköy çok üzdü
  • “Kompozitte büyüme için satın almalar planlıyoruz”
  • Türkiye’deki Araplar yeni pazar yarattı

KULİS

    • Beş yılda 100 milyon TL yatırım yapacak
    • Türkiye’yi öncelikli pazar seçti
    • Yatırımlarını genişletiyor
    • Seçimler iş hacmini artırdı
    • Dev AR-GE merkezi eylülde açılıyor
    • Lokmayı dünyaya yayacak

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • Lenovo, Türkiye’deki büyümeyi nasıl sağladı?
  • Başak İlhan, yeni bir şirket kurdu

GİRİŞİM

  • Tavuk Dünyası 35 şube açacak
  • Dijital okuryazar yapacak

DOSYA SAĞLIK

  • 150 Milyar TL’lik sektör

BANKNOT
FİNANS

  • Merkez’den yine faiz artışı gelebilir

VERGİDE GÜNDEM

  • Bilançodaki taşınmazlar için yeniden değerleme imkanı…

BESMETRE

  • BES’e girmek için 10 neden

BORSA

  • Kurlardaki hareket kimleri etkiliyor?
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • Yapı Kredi Bankası ve Selçuk Ecza Deposu’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
  • Neden düştü? Niçin yükseldi?
  • BİST-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Takas analizi.
  • Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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