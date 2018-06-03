Ekonomist’te bu hafta
ORGANİK GİRİŞİM FIRSATI
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
ETKİNLİK: YILIN İŞ İNSANLARI
FİNANS KORİDORU
GÖSTERGE
İlk çeyrekte büyüme kaç çıkar?
Parada normale dönüşün etkisi ne olur?
- Seçim vaatlerinde ekonomi damgası
- “Hem yolcu hem kargoda havalimanımız hub olacak”
- Beyazıt’ın yalısı Dereli’ye satıldı
- AR-GE merkeziyle ihracata yüklenecek
- Perakendeciler iklime nasıl çözüm buluyor?
- Tekfen tarımdan 1 milyar $ kazanacak
- Beyoğlu güldürdü Bakırköy çok üzdü
- “Kompozitte büyüme için satın almalar planlıyoruz”
- Türkiye’deki Araplar yeni pazar yarattı
KULİS
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- Beş yılda 100 milyon TL yatırım yapacak
- Türkiye’yi öncelikli pazar seçti
- Yatırımlarını genişletiyor
- Seçimler iş hacmini artırdı
- Dev AR-GE merkezi eylülde açılıyor
- Lokmayı dünyaya yayacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Lenovo, Türkiye’deki büyümeyi nasıl sağladı?
- Başak İlhan, yeni bir şirket kurdu
GİRİŞİM
- Tavuk Dünyası 35 şube açacak
- Dijital okuryazar yapacak
DOSYA SAĞLIK
- 150 Milyar TL’lik sektör
BANKNOT
FİNANS
- Merkez’den yine faiz artışı gelebilir
VERGİDE GÜNDEM
- Bilançodaki taşınmazlar için yeniden değerleme imkanı…
BESMETRE
- BES’e girmek için 10 neden
BORSA
- Kurlardaki hareket kimleri etkiliyor?
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Yapı Kredi Bankası ve Selçuk Ecza Deposu’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- BİST-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi.
- Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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