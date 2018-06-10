Ekonomist’te bu hafta
TEKNOPARKIN İHRACATÇI YILDIZLARI
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
GSYF’lerde 2 milyar TL heyecanı
GÖSTERGE
Geç gelen müdahale enflasyonu düşürür mü?
TL’nin değeri iyice dibe vurdu
Dış ticarette bir iyi bir kötü haber var
- Ticaret savaşlarında kılıçlar çekiliyor
- “İnşaatta sıkıntı olmasa ciroyu ikiye katlardık”
- Amerika pazarına açılmaya hazırlanıyor
- Global Karayipler’de yeni limanlar peşinde
- İkinci kuşak Arnica’da büyümeyi hızlandırdı
- “Seçimlerden sonra hızlı toparlanma olur”
- Bisiklet pazarı ‘katlanarak’ büyüyor
- Kurlardaki yükseliş turizme yarayacak
KULİS
- TİM’de ikinci Oğuz Satıcı dönemi mi?
- Turizmciler Astana’ya çıkarma yapacak
- Yurtdışında hedef büyüttü
- TürkAkım için Karadeniz’e dönüyor
- İş dünyasına 1,4 milyon yeni yazılımcı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Kent, ‘her anın şekeri’ olmak için neler yapıyor?
- Motorculara yönelik ikinci proje
FİNANS
- ‘Tezgah altı’ faizi yüzde 18’e dayandı!
BANKNOT
VERGİDE GÜNDEM
- İmha edilen emtiada yeni dönem
BESMETRE
- “OKS’nin adı’Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası’ olabilir “
BORSA
- F/K ve PD/DD’ye göre ucuz kalan hisseler
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Halkbank ve Coca Cola İçecek’ten en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz.
- Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- BİST-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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