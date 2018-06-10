Ekonomist’te bu hafta

Haziran 10, 2018 0 Yorum 75 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

TEKNOPARKIN İHRACATÇI YILDIZLARI
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
GSYF’lerde 2 milyar TL heyecanı
GÖSTERGE
Geç gelen müdahale enflasyonu düşürür mü?
TL’nin değeri iyice dibe vurdu
Dış ticarette bir iyi bir kötü haber var

  • Ticaret savaşlarında kılıçlar çekiliyor
  • “İnşaatta sıkıntı olmasa ciroyu ikiye katlardık”
  • Amerika pazarına açılmaya hazırlanıyor
  • Global Karayipler’de yeni limanlar peşinde
  • İkinci kuşak Arnica’da büyümeyi hızlandırdı
  • “Seçimlerden sonra hızlı toparlanma olur”
  • Bisiklet pazarı ‘katlanarak’ büyüyor
  • Kurlardaki yükseliş turizme yarayacak

KULİS

  • TİM’de ikinci Oğuz Satıcı dönemi mi?
  • Turizmciler Astana’ya çıkarma yapacak
  • Yurtdışında hedef büyüttü
  • TürkAkım için Karadeniz’e dönüyor
  • İş dünyasına 1,4 milyon yeni yazılımcı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • Kent, ‘her anın şekeri’ olmak için neler yapıyor?
  • Motorculara yönelik ikinci proje

FİNANS

  • ‘Tezgah altı’ faizi yüzde 18’e dayandı!

BANKNOT
VERGİDE GÜNDEM

  • İmha edilen emtiada yeni dönem

BESMETRE

  • “OKS’nin adı’Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası’ olabilir “

BORSA

  • F/K ve PD/DD’ye göre ucuz kalan hisseler
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • Halkbank ve Coca Cola İçecek’ten en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Teknik Analiz.
  • Şirketlerin alım, satım aralıkları…
  • Neden düştü? Niçin yükseldi?
  • BİST-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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