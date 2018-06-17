Ekonomist’te bu hafta
SATIN ALMA LİDERLERİ
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Faizlerdeki yükseliş yapılandırmalara nasıl yansıdı?
GÖSTERGE
Ekonomi iç talebe abanarak büyüdü
Cari açık nisan ayında da yükseldi
Sanayide yavaşlama sinyali var
- Turizmin her alanında toparlanma yaşanıyor
- “Uzlaşmayan AVM’leri protesto edip çıkıyoruz”
- Yeni fabrikasını temmuzda açıyor
- Yurtdışında üretime geçmeyi planlıyor
- Lojistik sektöründe butik hizmet dönemi
- Denizlerin Tesla’sını inşa ediyorlar
- “Y Kuşağı para değil iyiliğin de peşinde”
- Otomobil pazarında şehirli SUV istilası!
KULİS
- Başkanlık yarışı, iki dostun arasını açtı
- Kız futbol takımına sponsor oldu
- 13 yılda 2,5 milyon ağaç dikti
- Avrupa ve ABD’de güvenli şehirler kuracak
- Yeni tesisle ihracatı ikiye katlayacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Kampanya toplumsal harekete dönüşecek
- Ayakkabı perakendeciliğine de adım attı
GİRİŞİM
- Yeni yatırımcılar aranıyor
- “Sanayi 4.0’da en avantajlı ülkeyiz”
BANKNOT
VERGİDE GÜNDEM
- Şimdi kayıtları düzeltme zamanı.
BESMETRE
- Emeklilik şirketleri beşinci faza hazır mı?
BORSA
- 13 aracı kurumdan 52 hisse önerisi
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- MLP Sağlık ve Aksa Enerji’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri Teknik Analiz.
- Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- BİST-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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