Ekonomist’te bu hafta
KONUTTA METRO ETKİSİ
PANO
MORTGAGE
ETKİNLİK
Startup dostu şirketler sahiplerini buldu
İHRACAT REHBERİ
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
İkinci stratejik döneme hızlı girdi
GÖSTERGE
İşsizlik oranında düşüş durdu
- Seçim sonrası dolar ne olur?
- “Gayrimenkulleri satıp start up’lara yatıracağım”
- Ethica gözünü yurtdışına dikti
- TİM’de ortak vaat daha nitelikli ihracat
- Gayrimenkul danışmanlığı girişim fırsatları sunuyor
- Mobilya sektörü yüzde 8 KDV istiyor
- “Turizmde eski günlere 2020’de dönebiliriz”
- Bilgisayar pazarını ‘oyun’ kurtaracak!
KULİS
- Operasyonel kiralama 30 milyar TL’ye dayandı
- Turizmde Ege’nin yıldızı parlayacak
- Kilim Mobilya dünyaya odaklandı
- Jeotermal ararken petrol buldu!
- Ümit Bisiklet’ten yeni yatırım
- Yurtdışındaki ilk otel Bulgaristan’a
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- KID’in yeni stratejik planı hangi adımları içeriyor?
- Kristal Elma’da altı konu başlığı tartışılacak
GİRİŞİM
- Markaları yurtdışına açacak
- Girişimciyi yatırımcıyla buluşturacak
DOSYA: DİJİTAL BANKACILIK
- Bankaların dijital yarışı
BANKNOT
VERGİDE GÜNDEM
- Vergi harcamaları
BESMETRE
- “Faizsiz fonlar, sisteme ilgiyi artırdı”
BORSA
- Seçim sonuçları borsayı nasıl etkiler?
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Trakya Cam ve Erdemir’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz.
- Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- BİST-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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