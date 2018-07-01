Ekonomist’te bu hafta
YENİ DÖNEM HESAPLARI
PANO
VEFAT
ENKA’yı üçüncü kuşağa emanet edip gitti
MORTGAGE
ETKİNLİK
CEO’lar İnegöl’de buluştu
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
OYDER Sigorta, sektöre iddialı giriyor
GÖSTERGE
Yeni hükümetin önünde büyük sorunlar var
- Turistlerin tercihleri hangi yönde değişiyor?
- “Yeni yatırımlarla ciromuz 5,5 milyar TL’ye çıkacak”
- Yurtdışında yayılmaya ABD’den başlayacak
- MNG Kargo, büyümede e-ticarete odaklanacak
- Türk Cumhuriyetleri’ne açılmayı planlıyor
- Türkiye’de altı yılda 5 kattan fazla büyüdü
- Denimin hedefinde uzak pazarlar var
- “Siyesette uzlaşma, ekonomide reform gerek”
YÖNETİM
- Ofislerde masalar artık ‘temiz’ olacak!
KULİS
- Yeni yönetime ‘pusula’ verdi
- Hedef yurtdışına 30 temsilcilik
- Tesla, İstanbul’da eleman arıyor
- 80 ülkeyi Türkiye’de buluşturacak
- Çelik ihracatçıları hedef büyüttü
- Üç yeni klinik açacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Doreo, ihracat markası olarak konumlandırıldı
- “Yerellikte öksüz kalmış işlere destek vereceğiz”
GİRİŞİM
- Yeni danışmanlar arıyor
- 9 start up’ı destekleyecek
VERGİDE GÜNDEM
- Mali tatil 3 Temmuz’da başlıyor…
BANKNOT
BESMETRE
- 213 bin şirket ve3,3 milyon çalışan geliyor
BORSA
- Dolar bazında en ucuz 20 hisse
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Brisa ve Soda Sanayii’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz.
- Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- BİST-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi.
- Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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