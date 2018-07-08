Ekonomist’te bu hafta

Temmuz 8, 2018 0 Yorum 177 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

40 GENÇ CEO
PANO
İŞTE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Kredi faizleri yüzde kaça yükseldi?
GÖSTERGE
Enfasyonda korkulan oluyor
Dış ticarette durgunluk sinyalleri var

  • 17 önemli üründen 11’inde artış olmayacak
  • “600 binin üzerinde konut stoku var”
  • Dördüncü deposunu Tekirdağ’da kuracak
  • Yurtdışında 10 mağaza açmayı hedefiyor
  • Döner zincirlerinden girişim fırsatı
  • Yeni yatırımlarıyla büyümesini sürdürüyor
  • “Yeni dönemde hedefimiz Uzakdoğu pazarı olacak”

YÖNETİM

  • Şirketler çalışanları ritüeller ile bağlıyor

KULİS

  • En hızlı büyüyen üçüncü ülke oldu
  • Kapasite artırımı yaptı
  • TÜSİAD’dan dijital dönüşüm programı
  • Hem yurtiçinde hem de yurtdışında büyüyor
  • Güvenlikte AR-GE’ye yatırım yapıyor

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • TAB Gıda’nın dijital dönüşüm yatırımları artıyor
  • BASF, Türkiye’de marka bilinirliğini nasıl artırdı?

FİNANS
Enfasyondaki yükseliş faizleri de yükseltiyor

BANKNOT
VERGİDE GÜNDEM

  • Yeni nesil istihdam desteği…

BESMETRE

  • “84 milyar TL’lik fon büyüklüğü 5-10 kat artabilir”

BORSA

  • Yabancılar alım için neleri bekliyor?
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • Arçelik ve Anadolu Efes’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Teknik Analiz.
  • Şirketlerin alım, satım aralıkları…
  • Neden düştü?
  • Niçin yükseldi?
  • BİST-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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