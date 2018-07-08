Ekonomist’te bu hafta
40 GENÇ CEO
PANO
İŞTE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Kredi faizleri yüzde kaça yükseldi?
GÖSTERGE
Enfasyonda korkulan oluyor
Dış ticarette durgunluk sinyalleri var
- 17 önemli üründen 11’inde artış olmayacak
- “600 binin üzerinde konut stoku var”
- Dördüncü deposunu Tekirdağ’da kuracak
- Yurtdışında 10 mağaza açmayı hedefiyor
- Döner zincirlerinden girişim fırsatı
- Yeni yatırımlarıyla büyümesini sürdürüyor
- “Yeni dönemde hedefimiz Uzakdoğu pazarı olacak”
YÖNETİM
- Şirketler çalışanları ritüeller ile bağlıyor
KULİS
- En hızlı büyüyen üçüncü ülke oldu
- Kapasite artırımı yaptı
- TÜSİAD’dan dijital dönüşüm programı
- Hem yurtiçinde hem de yurtdışında büyüyor
- Güvenlikte AR-GE’ye yatırım yapıyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- TAB Gıda’nın dijital dönüşüm yatırımları artıyor
- BASF, Türkiye’de marka bilinirliğini nasıl artırdı?
FİNANS
Enfasyondaki yükseliş faizleri de yükseltiyor
BANKNOT
VERGİDE GÜNDEM
- Yeni nesil istihdam desteği…
BESMETRE
- “84 milyar TL’lik fon büyüklüğü 5-10 kat artabilir”
BORSA
- Yabancılar alım için neleri bekliyor?
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Arçelik ve Anadolu Efes’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz.
- Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- BİST-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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