Ekonomist’te bu hafta
İHRACATI ARTIRMANIN YOLLARI
PANO MORTGAGE
İŞTE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Kredi hacmi daralacak mı?
Fintek’ler için çalışma grubu oluşturuldu
Papara’dan yeni kurumsal kart
Halkbank, Makedonya’da büyümesini sürdürüyor
GÖSTERGE
Cari açıkta yavaşlama var
Dış ticarette durum sanılandan da kötü
İç borçlanma faizi 10 yıl öncesine döndü
- TCMB 24 Temmuz’da faiz artırır mı?
- “Şirketlerle tedarikçiyi dijitalde buluşturuyoruz”
- 5 yılda bin MW’a çıkmayı hedefliyor
- Azure, Irak’ta yapı market kuruyor
- Çeşme-Alaçatı bölgesi lüks proje üssü oldu
- 3 ülkede 3 fabrikaya 150 milyon $ yatıracak
- Perakendeciler deneyime odaklandı
- Yedi OSB’degecikme yaşandı
MEDYA
- “Hizmet ihracatını yüzde 30’a çıkaracağız”
İŞ DÜNYASINDAN
- 2019’da ABD’ye şube açacak
- Microsoft’tan yeni destekleme programı
- Bahçeşehir’e lüks AVM yapacak
- Prototipleme laboratuvarı açıyor
- Cosmed, 5 yeni ürünü tanıtacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- İK departmanı, çalışan deneyimi departmanı oldu
- Leo PR, MSL İstanbul’a dönüştü
GİRİŞİM
- “15 milyon TL yatırım yapacağız”
- İnovasyon kampı başlıyor
- StartersHub XO 2018 girişimcileri
VERGİDE GÜNDEM
- Kur farklarının KDV’sinde sona gelindi
BESMETRE
- BES’te ve OKS’de son göstergeler”
BORSA
- Düşen piyasada şirketler hisse geri alımı yapıyor
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Doğuş Otomotiv ve Türk Traktör’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri Teknik Analiz.
- Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- BİST-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi.
- Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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