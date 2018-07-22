Ekonomist’te bu hafta
KOZMETİKTE BÜYÜME ZAMANI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Bankacıların odağı değişti mi?
Bakan Albayrak’tan randevu bekleyen finansçılar kim?
GÖSTERGE
Sanayi ve satışlarda yavaşlama sinyali var
İşsizlikte yükseliş erken başladı
Bütçe açığında yeni rekor
- Türkler yurt dışında yeni limanlar peşinde
- “Dönüşümle ciromuz 3 milyar TL’ye çıkacak”
- Mobilya üretimini üç kıtaya taşıyacak
- Kapasite artırımına 5 milyon Euro yatıracak
- Bodrum’un koylarını inşaatçılar keşfetti
- Hafif ticari araçta alarm zilleri çalıyor
- Kuzey Makedonya yatırıma davet ediyor
- Lojistik sektörüne e-ticaret dopingi
- “Gayrimenkul, lojistik ve enerjide büyüyeceğiz”
İŞ DÜNYASINDAN
- Türkiye en hızlı büyüyen ülke oldu
- Hilton’un yeni markası Bodrum’a geliyor
- AB’li hasta ilgisi artıyor
- Körfez’de mağazalar açacak
- Cirosunu yüzde 200 artıracak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Güvenlikte entegre çözümler sunacak
- ‘Zeka Küpü’ ile 50 bin öğrenciye ulaşılacak
GİRİŞİM
- Giovane Gentile franchise atağında
- Yeni girişimlere 1 milyon TL destek
- BUBA’dan şirket ve yatırım fonu
ÖZEL BÖLÜM
MOBİL UYGULAMALAR
- Tüketiciye ulaşmanın yeni yolu
BANKNOT
VERGİDE GÜNDEM
- Nev’i (tür) değişikliklerinde büyük sürpriz!
BESMETRE
- OKS’ nin işleyişine dair kritik bilgiler
BORSA
- 2018 ikinci çeyrekte kârlar düşük çıkabilir
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Petkim ve İş Bankası’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz.
- Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- BİST-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi.
- Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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