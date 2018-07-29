Ekonomist’te bu hafta
YABANCILAR DÖNER Mİ?
PANO
MORTGAGE
ETKİNLİK
Türkiye’nin genç CEO’ları ödüllerini aldı
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“Ülkeye yabancı yatırımcı çekmek için çalışıyoruz”
Aktifbank, hangi projeyi devraldı?
GÖSTERGE
Merkez’in kararı gardımızı düşürdü
Dünyadan yavaşlama sinyalleri geliyor
- Satın alma işlemleri ikinci çeyrekte coştu
- “Küresel ticaret sistemi ciddi tehdit altında”
- Türkiye’yi üretimde merkez yapacak
- Türkiye’de 100 otele ulaşmayı hedefliyor
- Beyaz eşya sektöründe daralma nasıl durur?
- Dünya devleri için üretim yaparak büyüyor
- “5 yılda 200 milyon TL yatırım yapacağız”
- Sivil toplum örgütlerinde kadının gücü artıyor
İŞ DÜNYASINDAN
- İkinci tur yatırım görüşmeleri yapıyor
- Bursa için ‘A Takımı’ kurdular
- Avrupa ülkelerine göz dikti
- Yurtdışında da anaokulu açacak
- ABD Uzay Akademisi’nde sekiz Türk öğretmen
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- TBWA İstanbul’da neden tasarım topluluğu kuruldu?
- “Yeni adetlerin altında yatan ING kültürünü anlatacağız”
GİRİŞİM
- Türkiye’yi cazibe merkezi yapacak
- 300 start up’a ön kuluçka hizmeti
DOSYA
BULUT ÖZEL BÖLÜMÜ
- ‘Bulut’suz işletme kalmayacak!
BANKNOT
VERGİDE GÜNDEM
İşverene Gelir Vergisi teşviki
BESMETRE
- BES fonları hakkında ne kadar bilgilisiniz?
BORSA
- Bankalarda beklentiler aşağı çekilmeye başladı
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Kordsa ve Turkcell’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz.
- Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- BİST-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi.
- Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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