Ekonomist’te bu hafta

Ağustos 5, 2018 0 Yorum 261 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

SEKTÖRLERİN ÇIKIŞ YOLU
PANO
MORTGAGE
12 İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar.
FİNANS KORİDORU
Sektörde 2 yeni atama

GÖSTERGE
Merkez’in tahminleri enflasyona yetişemiyor
ithalatta yine düşüş var
Turizmde toparlanma devam ediyor

  • Dolar kurunda yeni zirveler yolda
  • “Yurtdışına Karadağ’dan açılmayı planlıyoruz”
  • Yunan adalarına hava taksi uçuruyor
  • Japon markası Miniso Türkiye’de atağa kalkıyor
  • E-ticaret siteleri nasıl müşteri kazanıyor?
  • Organik tarımda yurtdışına açılacak
  • Ataşehir şirketlerin yeni merkezi oluyor
  • “Yatırımcılar vaat değil aksiyon görmek istiyor”
  • Kadınlar ‘cam tavan’ı yurtdışında da kırıyor

İŞ DÜNYASINDAN

  • Kadın girişimcilerin sayısı arttı
  • Küçük şehirlere ve ilçelere odaklandı
  • İmar barışı abone sayısını artıracak
  • Cazador, vites yükseltiyor
  • Buluta ‘kullandıkça öde’ sistemi getirdi

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • Yeni iş modelleriyle büyümeyi sürdürüyor
  • Son başvuru tarihi 11 Ağustos

GİRİŞİM

  • Paket servise çözüm getirdiler
  • Girişimcileri Santral’de toplayacak

VERGİDE GÜNDEM

  • Limited şirket ortaklarına kötü haber!

DOSYA
FAKTORİNG

  • Büyüme zamanı

BESMETRE

  • “Kârlı büyüme stratejimizi sürdüreceğiz”

BORSA

  • Zamlar borsada kimleri etkileyecek?
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • TSKB ve Bizim Toptan’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri Teknik Analiz.
  • Şirketlerin alım, satım aralıkları…
  • Neden düştü?
  • Niçin yükseldi?
  • BİST-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Takas analizi.
  • Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap