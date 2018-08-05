Ekonomist’te bu hafta
SEKTÖRLERİN ÇIKIŞ YOLU
PANO
MORTGAGE
12 İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar.
FİNANS KORİDORU
Sektörde 2 yeni atama
GÖSTERGE
Merkez’in tahminleri enflasyona yetişemiyor
ithalatta yine düşüş var
Turizmde toparlanma devam ediyor
- Dolar kurunda yeni zirveler yolda
- “Yurtdışına Karadağ’dan açılmayı planlıyoruz”
- Yunan adalarına hava taksi uçuruyor
- Japon markası Miniso Türkiye’de atağa kalkıyor
- E-ticaret siteleri nasıl müşteri kazanıyor?
- Organik tarımda yurtdışına açılacak
- Ataşehir şirketlerin yeni merkezi oluyor
- “Yatırımcılar vaat değil aksiyon görmek istiyor”
- Kadınlar ‘cam tavan’ı yurtdışında da kırıyor
İŞ DÜNYASINDAN
- Kadın girişimcilerin sayısı arttı
- Küçük şehirlere ve ilçelere odaklandı
- İmar barışı abone sayısını artıracak
- Cazador, vites yükseltiyor
- Buluta ‘kullandıkça öde’ sistemi getirdi
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Yeni iş modelleriyle büyümeyi sürdürüyor
- Son başvuru tarihi 11 Ağustos
GİRİŞİM
- Paket servise çözüm getirdiler
- Girişimcileri Santral’de toplayacak
VERGİDE GÜNDEM
- Limited şirket ortaklarına kötü haber!
DOSYA
FAKTORİNG
- Büyüme zamanı
BESMETRE
- “Kârlı büyüme stratejimizi sürdüreceğiz”
BORSA
- Zamlar borsada kimleri etkileyecek?
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- TSKB ve Bizim Toptan’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri Teknik Analiz.
- Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- BİST-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi.
- Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
Önceki haber Sektörlerin çıkış yolu
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?