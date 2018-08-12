Ekonomist’te bu hafta
OFİS PAZARI NEREYE?
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Sigorta brokerleri ne talep ediyor?
GÖSTERGE
Kur artışına göz yummak iyi fikir değil
Cari açıkta düşüş başladı
İnternetten alışverişe iyice ısındık
- Güvenin tekrar inşa edilmesi lazım
- “Bu dönem bizim için satın alma dönemi”
- 100 milyon TL’ye fabrika kuracak
- Sudan’da iki santral birden yapıyor
- Giyim perakendecileri mayo pazarına da girdi
- İhracat ekipleriyle yeni rekora koşuyor
- “Yurtdışında yatırıma ağırlık vereceğiz”
TEKNOLOJİ
- Tatilcilere yönelik 8 yazlık çözüm
İŞ DÜNYASINDAN
- Optik sektöründe neler oluyor?
- 3S Kale, enerjiye ağırlık verecek
- Yıl sonuna kadar 15 şube açacak
- Türkiye’de akademi kurdu
- AR-GE Merkezi ile ihracatı katlayacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- 2 milyon atıl bisikleti geri dönüştürecek
- Allianz Türkiye’den yeni proje
GİRİŞİM
- Projesini ticarileştirdi
VERGİDE GÜNDEM
- Kâr yedeklerinden verilen bedelsiz hisseler gelir yazılmalı!
BANKNOT
BESMETRE
- “Müşteri odaklı dijitalleşmeyle büyüyoruz”
BORSA
- 12 aracı kurum 52 hisse öneriyor
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Garanti Bankası ve Tofaş Oto’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz.
- Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- BİST-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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