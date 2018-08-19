Ekonomist’te bu hafta
OTOMOTİVİN KÜRESEL PLANI
PANO
ETKİNLİK
CEO’lar tavla turnuvasında buluştu
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“Türkiye ile Katar arasında köprüyüz”
GÖSTERGE
Ekonomide yavaşlama sinyalleri artıyor
İşsizlikte yükseliş geri döndü
Tüketici güveni tekrar düşüşte
- Uzlaşma olmadan dalgalanma durur mu?
- “Yeni ataklara karşı hazırlıklı durumdayız”
- Yeni yönetimiyle hedefleri büyüttü
- ‘Yerli somon’u Japonya’ya satıyor
- Yabancı yatırımcılar limanları takibe aldı
- “Yatırımları tamamladık sıra hızlı büyümede”
- İzmir’in çeperlerini İZBAN parlatıyor
- Risk sermayesinde ikinci fonlar geliyor
- “TÜRSAB’da asıl davayı eylül ayında açacağız”
TEKNOLOJİ
- Akıllı telefon pazarı kur artışıyla daralıyor
İŞ DÜNYASINDAN
- Aksoy Holding’ten yatırım atağı
- İhracatçıya inovasyon programı
- Avrupa ülkelerine göz dikti
- İki yeni otel yapacak
- Gıda satın almacıları buluşuyor
- KKTc’de konut sektörüne girdi
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Yeni kampanyasıyla marka bilinirliğini artıracak
- Petlas, ürün iletişimine odaklanacak
GİRİŞİM
- “40 bin ziyaretçi ağırlayacağız”
- Türkiye, kadın girişimcilerini arıyor
BANKNOT
VERGİDE GÜNDEM
- Matrah artırımında son günler!
BESMETRE
- Şirketlerden OKS’ye ve BES’e özel yeni ürünler
BORSA
- Bankalarda göstergeler yatırım için ne diyor?
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Petkim ve Kordsa’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz.
- Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- BİST-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi.
- Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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