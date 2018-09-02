Ekonomist’te bu hafta
E-İHRACAT DALGASI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Mevduata vergi ayarlaması TL’ye dönüşü sağlar mı?
Anadolubank’ta yeni atama
GÖSTERGE
Kur etkisi kamunun borcunu patlatıyor
Turizmde hız kesme belirtisi var
Küresel ticarette işler iyi gitmiyor
- Piyasada gözler Merkez’e çevrildi
- “Gıda perakendeciliğinde büyük fırsat görüyoruz”
- Üç bölgedeki 67 ülkeyi Türkiye’den yönetecek
- Kumport’tan yeni yatırım hamlesi
- Seyrantepe-Kağıthane cazibesini koruyor
- “Batı Avrupa’ya teknoloji satacağız”
- Yeni fabrikasıyla kapasiteyi katladı
YAŞAM
- İş insanları güne nasıl başlıyor?
İŞ DÜNYASINDAN
- Otomotivciler gözünü Rusya’ya dikti
- Medikal turizmde işbirliği yapacaklar
- Beşinci kez İstanbul’da buluşacaklar
- Duayen işadamından Artvin çıkarması
- Çayırova’da dev depo inşa etti
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- “Ürünlere yenilikgetirmeyi sürdüreceğiz”
- FCBARTGROUP dört yeni müşteri kazandı
- Cannes Lions Yaratıcılık
- Raporu’na hangi ajans girdi?
GİRİŞİM
- Girişimciye uygulamalı eğitim
- Lidyana’ya üçüncü tur yatırım
VERGİDE GÜNDEM
- Vergiler düştü, konut almanın tam zamanı!
BESMETRE
- ‘Kağıtsız BES’ dönemi
BORSA
- Yabancılar alım için hangi yanıtları arıyor?
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Koç Holding ve Halkbank’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz.
- Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- BİST-30
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi.
- Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
Önceki haber e-ihracat dalgası
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?