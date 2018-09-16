Ekonomist’te bu hafta
HESAPLAR NASIL DEĞİŞTİ?
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Alternatifbank üst yönetiminde yapılanma sürüyor
Satın almalara sıcak bakıyoruz
GÖSTERGE
Faiz artışı sorunları çözmeye yeter mi?
Ekonomi ikinci çeyrekte hız kesti
- Ortadoğu’lu turistlerperakendeye can verdi
- “Siyasetin Merkez’e alan açması lazım”
- Amerikan pazarına Miami’den girecek
- Yurtdışında atağa kalkmaya hazırlanıyor
- Ek gümrük vergileri yerli üretime yöneltti
- İstanbul iyi günlere 2020’de dönecek
- Kırtasiye sektörü öğrencilerle büyüyor
- “Reklamı kesenler bu dönemde kaybeder”
TEKNOLOJİ
- 1 milyon doları aşan yatırımı nasıl çektiler?
İŞ DÜNYASINDAN
- İhracat pazarlarını büyütecek
- 2 yılda 100 ülkeye ulaşacak
- Arıcılar için ‘bal’ gibi tesis kurdular
- Ortaklığın ardından hedef büyüttü
- Hitay, enerjide ‘ortak’ arayışında
- İGSAŞ’tan ‘çiftçi eğitim’ seferberliği
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Gurme lezzetleriyle farklılaşacak
- OneDay buluşmaları başlıyor
GİRİŞİM
- Otomobillerin check up merkezi
- Gıda atığını önlüyor
VERGİDE GÜNDEM
- İhracat bedelleri yurda, sözleşmeler TL’ye dönüyor!
BESMETRE
- “Cayma süresi 2-3 yıla çıkmalı”
BORSA
- Döviz pozisyonunda öne çıkan 20 hisse
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Coca Cola ve İş Bankası’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- BİST-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi.
- Yabancıların aldığı,çıktığı şirketler…
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