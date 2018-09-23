Ekonomist’te bu hafta
GİRİŞİMCİLERE 16 DAVET
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“Finansal Yapılandırma” üzerine notlar…
GÖSTERGE
Yeni program ne kadar gerçekçi?
Tüketicinin güveni iyice dibe vurdu
- TL varlıklara ilginin artması bekleniyor
- “Türkiye’deki KOBİ’leri dünyaya açacağız”
- 90 milyon dolara Kıbrıs’ta otel açacak
- 2019’da yurtdışında 40 mağaza yapacak
- Fındıkta rekolte ve fiyat belirsizliği var
- Mama sektörü kirayı cirodan vermek istiyor
- “Avrupa’da üretim yapmayı planlıyoruz”
- Antalya’da oteller doldu, sıra fiyat artışına geldi
- Yılbaşında ücretlere ne kadar zam gelecek?
İŞ DÜNYASINDAN
- Mobilde yeni trend ne olacak?
- 600 bin TL destek verecek
- Enerji maliyetlerinde avantaj sağlıyor
- 43 yılda 19 beş yıldızlı otel açtı
- Turizmcilere ‘çocuk dostu turizm’ eğitimi
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- İlk mağaza 2019’da açılacak
- Yarış görüntüleri 800 milyon kişiye ulaşacak
GİRİŞİM
- 7 bin kadına makro kredi
- Kurumsal şirketler girişimci olacak
VERGİDE GÜNDEM
- Sermayenin kaybı ve borca batıklıkta yeni dönem
BESMETRE
- “Bireysel emekliliğin tabana yayılması hızlanacak”
BORSA
- Sonbahar borsada hangi fırsatları getiriyor?
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Yapı Kredi Bankası ve Mavi Giyim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz.
- Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- BİST-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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