Ekonomist’te bu hafta

Eylül 30, 2018 0 Yorum 617 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

ANADOLU 500

PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
9 bankacı neden istifa etti?

ANADOLU 500

En büyük 1’inci şirket

  • “Dünyadaki en büyük üreticilerden olacağız”

En büyük 2’inci şirket

  • Yüzde 72 büyümeyle 4 basamak yükseldi

En büyük 3’üncü şirket

  • “Yakında Bulgaristan’da üretime başlayacağız”

ANALİZ

  • Anadolu 500’ün sayısal analizi
  • “Yeni teknolojili ürünleri kullanacağız”

CİRO

  • Ciro artış şampiyonu inşaat sektöründen çıktı

KÂR

  • Gaziantepli iplikçi kârda lider oldu

İHRACAT

  • İhracatta yüzde 440 büyüme yakaladı

İSTİHDAM

  • Kapasite artışıyla istihdamı katladı

HOLDİNG

  • En fazla şirket Sanko’dan geldi

SEKTÖRLER

  • Gıdada erime sürüyor

İLLER

  • Hatay atak yaptı

FİHRİST
İŞ DÜNYASINDAN

  • Spor turizmine yatırım yapıyor
  • Cari açığı 1 milyar dolar azaltacak
  • Ekonomistler ‘gelir dağılımı’nı tartışacak
  • Enka Systems’ten yurtdışı hamlesi
  • Dünya mutfak sektörü İstanbul’da buluşacak

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • Voleybolu destekleyen şirket sayısı artıyor
  • Turizmde dijital dönüşüm

GİRİŞİM

  • Burgerde girişim fırsatı

VERGİDE GÜNDEM

  • Muhtasar ve bildirge artık bir arada…

KONUT ÖZEL BOLÜMÜ

  • Fark yaratan kampanyalar

BESMETRE

  • AvivaSA’dan, eğitim için birikim araştırması

BORSA

  • Öz sermaye kârlılığıyla öne çıkan 25 şirket
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • Akbank ve Tekfen Holding’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Teknik Analiz.
  • Şirketlerin alım, satım aralıkları…
  • Neden düştü?
  • Niçin yükseldi?
  • BİST-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Takas analizi.
  • Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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