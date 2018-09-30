Ekonomist’te bu hafta
ANADOLU 500
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
9 bankacı neden istifa etti?
ANADOLU 500
En büyük 1’inci şirket
- “Dünyadaki en büyük üreticilerden olacağız”
En büyük 2’inci şirket
- Yüzde 72 büyümeyle 4 basamak yükseldi
En büyük 3’üncü şirket
- “Yakında Bulgaristan’da üretime başlayacağız”
ANALİZ
- Anadolu 500’ün sayısal analizi
- “Yeni teknolojili ürünleri kullanacağız”
CİRO
- Ciro artış şampiyonu inşaat sektöründen çıktı
KÂR
- Gaziantepli iplikçi kârda lider oldu
İHRACAT
- İhracatta yüzde 440 büyüme yakaladı
İSTİHDAM
- Kapasite artışıyla istihdamı katladı
HOLDİNG
- En fazla şirket Sanko’dan geldi
SEKTÖRLER
- Gıdada erime sürüyor
İLLER
- Hatay atak yaptı
FİHRİST
İŞ DÜNYASINDAN
- Spor turizmine yatırım yapıyor
- Cari açığı 1 milyar dolar azaltacak
- Ekonomistler ‘gelir dağılımı’nı tartışacak
- Enka Systems’ten yurtdışı hamlesi
- Dünya mutfak sektörü İstanbul’da buluşacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Voleybolu destekleyen şirket sayısı artıyor
- Turizmde dijital dönüşüm
GİRİŞİM
- Burgerde girişim fırsatı
VERGİDE GÜNDEM
- Muhtasar ve bildirge artık bir arada…
KONUT ÖZEL BOLÜMÜ
- Fark yaratan kampanyalar
BESMETRE
- AvivaSA’dan, eğitim için birikim araştırması
BORSA
- Öz sermaye kârlılığıyla öne çıkan 25 şirket
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Akbank ve Tekfen Holding’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz.
- Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- BİST-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi.
- Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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