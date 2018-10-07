Ekonomist’te bu hafta
FRANCHISING 100
PANO
OTO PANO
ETKİNLİK
Yozgat Valiliği ‘Yatırımcıya Kırmızı Halı’ seriyor
İş dünyası Corporate eSports Cup’ta buluştu
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Dünya faktoringcileri İstanbul’da buluşuyor
GÖSTERGE
Enflasyon beklenenden de kötüye gidiyor
Dış ticarette haberler o kadar iyi değil
Bilanço etkisi ekonomiyi vuruyor
- Enflasyondaki bozulma MB’ye adım attırır mı?
- “Edirne’de 105 milyon TL’lik fabrika yatırımı yapıyoruz”
- Acendis, yurtdışında büyümeye odaklandı
- Boyner’in Morhipo’su ihracata başlıyor
- Zamlar özel markalı ürünlere talebi artırdı
- Fren patladı, ‘acil önlem’ alınmalı
- Tahsis süreleri uzatılabilecek mi?
MEDYA
- “Kreatif ajanslar için hayat hiç kolay değil”
TEKNOLOJİ
- Kurun çıkışı PC pazarındaki büyümeyi zorluyor
İŞ DÜNYASINDAN
- Yeni tesisi 2019’da devreye girecek
- İstanbul’a yeni bisiklet yolu geliyor
- İhracatta yoğun talep başladı
- Humble Brush, Türkiye pazarına girdi
- Turizmi ‘Dijital dönüşüm’e hazırlayan zirve
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- 30 yakın operatörle işbirliği için görüşüyor
- Bu kitap artırılmış gerçekliğe sahip
- Hedef Türkiye’yi lüks destinasyonlar arasında konumlandırmak
VERGİDE GÜNDEM
- Konkordatonun Vergisel Sonuçları
BANKNOT
BESMETRE
- “Tasarruf sahiplerinin yatırımlarına değer katmak istiyoruz”
BORSA
- Enerjide döviz açıkları alarm veriyor
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Türk Telekom ve Sabancı Holding’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz.
- Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- BİST-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi.
- Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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