Ekonomist’te bu hafta
YAPILANDIRMA NASIL OLMALI?
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
Sermaye piyasalarına yönelik iki etkinlik
FİNANS KORİDORU
Allianz Türkiye’nin lider koltuğunda devir teslim
“Yapılandırma yerine çöküş erteleniyor”
GÖSTERGE
Ekonomideki kriz yoksulluğu artıracak
IMF’ye göre küresel ekonomi yavaşlıyor
- Dolarda yeni hedef 5,50 TL düzeyinde
- “500 milyon dolarlık yatırım atağımız var”
- Sanayi sektörüne yatırımı hızlandırıyor
- Yıl sonuna kadar 130 mağazaya ulaşacak
- ‘Genç melekler’ en çok teknoloji yatırımı yapıyor
- Düşük yatırım bedeliyle yüksek kâr sunuyor
- “Krizden 2009’daki gibi hızlı çıkış olmayacak”
TEKNOLOJİ
- Yen i nesil finansmanla global yatırım çekilecek
İŞ DÜNYASINDAN
- Çin pazarına kilitlendi
- Akıllı ev sistemlerinde büyüyecek
- Dedeman hangi illere odaklandı?
- Peynir ihracatına başlıyor
- Kızılhan Ailesi eğitim sektörüne girdi
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Gencebay’lı kampanya deodorant satışını etkiledi mi?
- Beş şirket yeni ajanslarını seçti
GİRİŞİM
- Burgerde girişim fırsatı
- Yapay zekaya yatırım geldi
VERGİDE GÜNDEM
- Sözleşmeler TL’ye dönerken akla takılanlar
BESMETRE
- “BES’te fon tutarı 77,7 milyar TL’ye ulaştı”
BORSA
- Otomotivdeki daralma kimleri etkileyecek?
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- TAV Havalimanları ve T. Şişecam’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- BİST-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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