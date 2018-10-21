Ekonomist’te bu hafta
OTOBANIN YÜKSELTTİĞİ BÖLGELER
PANO
MORTGAGE
ETKİNLİK
Fintech’in geleceği İstanbul’da tartışıldı
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Finansal hizmet sektörü UFRS-9’a geçme hazırlığında
GÖSTERGE
Sanayi üretiminde büyük düşüş
Perakende satışlar da geriledi
İşsizlik oranında yükseliş başladı
Enflasyonist beklentilerde bozulma sürüyor
- Faiz toplantısından ne kararı çıkmalı?
- “750 milyon dolar yatırım yapıyoruz”
- Armut’u dünya markası yapmayı hedefliyor
- Yurtdışında üretime başlamaya hazırlanıyor
- AVM’de TL’ye dönüş yatırımları azaltabilir
- Turizm sezonunu ‘üçüncü yaş’ uzatacak
- “AR-GE’de istihdamı iki katına çıkaracağız”
- Türkiye’yi 120 ülkeye fahri konsoloslar bağlıyor
İŞ DÜNYASINDAN
- Hem içeride hem dışarıda büyüyecek
- 130’dan fazla ülkede iş olanağı sunuyor
- İtalya ile ticaret gelişiyor
- Autoshow 2019 yapılacak mı?
- Ankaralı Altunbilekler PL işine girecek
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Barut Otelleri yeni marka yarattı
- “Hikayesinde fayda taşımayanlar kaybetmeye mahkum”
GİRİŞİM
- Kahve sektörüne yeni marka
- Bin Bang’de geri sayım başladı
VERGİDE GÜNDEM
- Spora desteğe sağlanan vergi teşvikleri
BANKNOT
BESMETRE
- BES’te fon katkı payı yükseldi
BORSA
- Blançolarda kazandıracak şirket ve sektörler hangileri?
- ‘Önümüzdeki dönemde yurtdışında büyüyeceğiz”
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Türk Hava Yolları ve Migros’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz.
- Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- BİST-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi.
- Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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