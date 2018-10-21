Ekonomist’te bu hafta

Ekim 21, 2018 0 Yorum 127 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

OTOBANIN YÜKSELTTİĞİ BÖLGELER
PANO
MORTGAGE
ETKİNLİK
Fintech’in geleceği İstanbul’da tartışıldı

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU
Finansal hizmet sektörü UFRS-9’a geçme hazırlığında

GÖSTERGE
Sanayi üretiminde büyük düşüş
Perakende satışlar da geriledi
İşsizlik oranında yükseliş başladı
Enflasyonist beklentilerde bozulma sürüyor

  • Faiz toplantısından ne kararı çıkmalı?
  • “750 milyon dolar yatırım yapıyoruz”
  • Armut’u dünya markası yapmayı hedefliyor
  • Yurtdışında üretime başlamaya hazırlanıyor
  • AVM’de TL’ye dönüş yatırımları azaltabilir
  • Turizm sezonunu ‘üçüncü yaş’ uzatacak
  • “AR-GE’de istihdamı iki katına çıkaracağız”
  • Türkiye’yi 120 ülkeye fahri konsoloslar bağlıyor

İŞ DÜNYASINDAN

  • Hem içeride hem dışarıda büyüyecek
  • 130’dan fazla ülkede iş olanağı sunuyor
  • İtalya ile ticaret gelişiyor
  • Autoshow 2019 yapılacak mı?
  • Ankaralı Altunbilekler PL işine girecek

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • Barut Otelleri yeni marka yarattı
  • “Hikayesinde fayda taşımayanlar kaybetmeye mahkum”

GİRİŞİM

  • Kahve sektörüne yeni marka
  • Bin Bang’de geri sayım başladı

VERGİDE GÜNDEM

  • Spora desteğe sağlanan vergi teşvikleri

BANKNOT
BESMETRE

  • BES’te fon katkı payı yükseldi

BORSA

  • Blançolarda kazandıracak şirket ve sektörler hangileri?
  • ‘Önümüzdeki dönemde yurtdışında büyüyeceğiz”
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • Türk Hava Yolları ve Migros’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Teknik Analiz.
  • Şirketlerin alım, satım aralıkları…
  • Neden düştü?
  • Niçin yükseldi?
  • BİST-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Takas analizi.
  • Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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