Ekonomist’te bu hafta
DENGE HESABI
PANO
İŞTE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Sermaye piyasaları kongresi ‘gelecek’ temasına odaklandı
GÖSTERGE
Zikzaklı politikayla enflasyon yenilir mi?
İmalat sanayi alarm veriyor
- Üçüncü çeyrekte satın almalar yavaşladı
- “Türkiye’yi polyesterde bölge üssü yapacağız”
- Satıştan çıkacak üretime devam edecek
- Yerel üretimle Türkiye’de büyüyor
- Yükseliş, üretim maaliyetlerini zorluyor
- Marmara’yı ring halinde dolaştıracak
- “Filmlerimizle ülkemize döviz kazandıracağız”
TEKNOLOJİ
- Canlı mobil yarışmalar reklam mecrası oluyor
İŞ DÜNYASINDAN
- Storks, Amazon’la görüşmeye başladı
- Yerel markaları satın alarak büyüyor
- Tansu Yeğen, robot şirketinin başına geçti
- Demirdöküm, yeni pazarlara göz dikti
- Antimikrobiyal hastane açtı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Fikri üniversiteliler veriyor, onlar hayata geçiriyor
- “Yapay zeka” kampanyası sürecek
GİRİŞİM
- Start up’ları yurtdışına açıyor
- Yeni dönemin 7 girişimi
VERGİDE GÜNDEM
- 2019 bütçesinde vergiler.
BESMETRE
- BES’te hangi ülkeler öne çıkıyor?
BORSA
- Banka kârlarında daralma bekleniyor
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Bizim Toptan ve Akbank’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz.
- Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- BİST-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi.
- Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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