Ekonomist’te bu hafta
EN GÜÇLÜ 50 İK LİDERİ
PANO
MORTGAGE MARKET
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“Risk profilinize göre fon seçin”
GÖSTERGE
Merkez’in işi artık daha zor
Dış ticaret büyüme için umut vermiyor
Turizm gelirlerinde yavaşlama var
- Bankacılar 2019’a umutlu bakıyor 36
- “Borçlarımızı azaltıp stoklarımızı eriteceğiz”
- Hotel Les Ottomans 1,5 milyar TL’ye satışta
- “Annemin mutfağı”na 20 milyon TL harcayacak
- Girişimcinin yeni gözdesi İngiltere pazarı oldu
- Otomotivdeki daralma lastiği teğet geçti
- “Başarılı girişimleri yurtdışına açacağız”
YÖNETİM
- Uzmanlar ile şirketleri buluşturan platformlar
TEKNOLOJİ
- Siber güvenlikte yapay zeka devrede
İŞ DÜNYASINDAN
- Büyükekşi’nin yeni dönem planları
- Yemekmatik yurtdışına da açılacak
- Ali Sabancı’dan ‘terk etme’ çıkışı
- Yabancı abone sayısı 37bini aştı
- Aydın, ihracatta hedef büyüttü
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Yeni yapı, iş yapış şeklini nasıl değiştirdi?
- İletişim için doğru zamanı seçti
GİRİŞİM
- Tatlı bir iş fırsatı
- Kadınlara 15 bin TL destek
VERGİDE GÜNDEM
- Özelge vergiciliği dönemi
BANKNOT
BESMETRE
- “Uzayan emeklilik dönemi için BES’le tasarruf şart”
BORSA
- Vergi indirimleri kimleri etkileyecek?
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- TAV Havalimanları ve Erdemir’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz.
- Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- BİST-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi.
- Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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