Ekonomist’te bu hafta
GLOBAL FRANCHISE AÇILIMI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Bankacı/sanayici zirvesinden notlar
Alternatif Bank’ta altıncı üst düzey değişiklik
Odeabank üst yönetimi yeniden yapılanıyor
GÖSTERGE
Enflasyondaki yükseliş hız kesti
TL’nin değeri dipten döndü
- Sendikasyon kredileri pahalıya yenileniyor
- “Çin’de yeni alanlarda fırsat kovalayacağız”
- Dünyanın en büyük ytong tesisini kurdu
- Mobilya sektörüne O’DA markasıyla girdi
- Büyük patronların girişimci kızları
- Turist başına gelir nasıl artırılacak?
- Lüks kozmetik devlerinden Türkiye’ye özel strateji
- “İzmir’in tarım nüfusu kırsal kalkınmayla artıyor”
MEDYA
- Ünlü anlaşmalarında şartlar tartışılıyor
İŞ DÜNYASINDAN
- Şirketlere enerji tasarrufu imkanı
- G3 Forumu gençlere ilham oldu
- Sanayiye 1 milyar dolar yatıracak
- Çin İthalat Fuarı’nda Türkiye rüzgarı
- A101 de e-ticaret dünyasına adım attı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Emsan nasıl yeniden yapılandı?
- Altı yılda 600 bin kıyafet bağışlandı
VERGİDE GÜNDEM
- 2019 gelir vergisi tarifesi ne olur?
BANKNOT
BESMETRE
- BES’ten 84 bin kişi emekli oldu
BORSA
- 11 aracı kurumdan 43 hisse önerisi
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Garanti Bankası ve Petkim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz.
- Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- BİST-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi.
- Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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