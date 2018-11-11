Ekonomist’te bu hafta

Kasım 11, 2018 0 Yorum 400 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

GLOBAL FRANCHISE AÇILIMI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Bankacı/sanayici zirvesinden notlar
Alternatif Bank’ta altıncı üst düzey değişiklik
Odeabank üst yönetimi yeniden yapılanıyor
GÖSTERGE
Enflasyondaki yükseliş hız kesti
TL’nin değeri dipten döndü

  • Sendikasyon kredileri pahalıya yenileniyor
  • “Çin’de yeni alanlarda fırsat kovalayacağız”
  • Dünyanın en büyük ytong tesisini kurdu
  • Mobilya sektörüne O’DA markasıyla girdi
  • Büyük patronların girişimci kızları
  • Turist başına gelir nasıl artırılacak?
  • Lüks kozmetik devlerinden Türkiye’ye özel strateji
  • “İzmir’in tarım nüfusu kırsal kalkınmayla artıyor”

MEDYA

  • Ünlü anlaşmalarında şartlar tartışılıyor

İŞ DÜNYASINDAN

  • Şirketlere enerji tasarrufu imkanı
  • G3 Forumu gençlere ilham oldu
  • Sanayiye 1 milyar dolar yatıracak
  • Çin İthalat Fuarı’nda Türkiye rüzgarı
  • A101 de e-ticaret dünyasına adım attı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • Emsan nasıl yeniden yapılandı?
  • Altı yılda 600 bin kıyafet bağışlandı

VERGİDE GÜNDEM

  • 2019 gelir vergisi tarifesi ne olur?

BANKNOT
BESMETRE

  • BES’ten 84 bin kişi emekli oldu

BORSA

  • 11 aracı kurumdan 43 hisse önerisi
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • Garanti Bankası ve Petkim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Teknik Analiz.
  • Şirketlerin alım, satım aralıkları…
  • Neden düştü?
  • Niçin yükseldi?
  • BİST-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Takas analizi.
  • Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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