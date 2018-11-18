Ekonomist’te bu hafta
S-TİCARET DONEMİ
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar.
FİNANS KORİDORU
Alternatif Bank’ta yeniden yapılanma tamam
GÖSTERGE
Sanayiden sıfır büyüme sinyali geldi
Krizin faturası işsizliğe çıkıyor
Cari açıktaki düşüş hızlanıyor
Bütçede durum hiç iyi değil
- Yeni yatırımlarda ithal ikamesi dalgası
- “2023 yılında ciromuz 11 milyar TL’ye çıkacak”
- Divan’dan 200 milyon TL çıkarmayı hedefliyor
- Petronas Türkiye’de üretim planlıyor
- Boğaz hattında 59 yalı satış masasında bekliyor
- Gemicilik sektörünün en büyük armatörleri
- “Bursalı tekstilciler Amerika’yı hedefliyor”
- Maratonda STK’lara yine bağış yağdı
İŞ DÜNYASINDAN
- Fırsat eşitliği için ‘Kadın Konseyi’ kurdu
- Firmalar için ‘acil durum’ kalkanı
- İran’a ‘demonte nevresim’ ihraç ediyor!
- 115 milyon dolarlık yatırım yapıyor
- MÜSİAD’ın 2019 rotası ne olacak?
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Arçelik’teki dönüşüm hangi aşamada?
- Üç konkur sonuçlandı
- Spora yatırımlarını artırdılar
GİRİŞİM
- Karadeniz mutfağına girişimci aranıyor
- Mahkumları ekonomiye kazandırıyor
VERGİDE GÜNDEM
- İhracat bedellerinin yurda getirilmesi
- Gençlere yönelik BES ürünleri artıyor
- “Tahvil piyasasındaki seviyeler kâr satışlarına açık”
BORSA
- Yabancıların ilgisi son aylarda artar mı?
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Koç Holdin ve İş Bankası’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz.
- Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- BİST-30 Neden düştü?
- Niçin yükseldi? Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi.
- Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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