Ekonomist’te bu hafta
HOLDİNGLERİN 2019 PLANLARI
PANO
ETKİNLİK
CEO’lar 2019’u konuştu
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
‘Yeniden vadelendirme’de imzalar ne zaman?
GÖSTERGE
Tüketimde durum çok kötü görünüyor
İnşaatta işler durma noktasına geldi
Tüketici güveni hala çok düşük
OECD, Türkiye’ den umudu kesti
- Dövizden TL’ye geçiş kiralara zam getirdi!
- “İlaç veya savunma sanayiine gireceğiz”
- ECE, Big Chefs’i Almanya’ya taşıyacak
- Foriba rotasını yurtdışına çevirdi
- Turizmdeki toparlanma yatırımlara hareket verdi
- Kahve zinciri 253 girişimci arıyor
- “Yurtdışı projelere ağırlık vereceğiz”
TEKNOLOJİ
- Her koşula dayanıklı sekiz yeni cihaz
İŞ DÜNYASINDAN
- Gastromasa yurtdışına açılacak
- Kahve sektörüne geçti
- Yerlileşme projesiyle ilgileniyor
- İSO’ dan sektörlere ‘check up’ önerisi
- Arsayı satıp, Piyalepaşa’dan ev aldılar
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Türk kahvesi tüketimi ne kadar arttı?
- Büyüme getirecek stratejiler
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Malta kapısını Türk girişimcilere açtı
- Kanada’dan yatırım geldi
- KAGİDER’den ‘Düş Ortağım’ platformu
VERGİDE GÜNDEM
- TL sözleşme uygulamasına ince ayar
BESMETRE
- Finansman ihtiyacında BES’in rolü nedir?
BORSA
- Son çeyrek dönemde öne çıkacak sektörler
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- TSKB ve THY’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz.
- Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- BİST-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi.
- Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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