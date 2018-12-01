Ekonomist’te bu hafta
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
ETKİNLİK
Anadolu markaları Çorum’da buluştu
Türkiye’nin kadın girişimcileri
FİNANS KORİDORU
“Bir Türk olarak gurur veriyor”
GÖSTERGE
Kapasite kullanımı hala dibi bulamadı!
Bu güvenle yatırım seferberliği çok zor
Turizm son çeyreğe iyi girdi
AR-GE’de alınan yol yeterli değil
- TL mevduat önerisi ağırlığını koruyor
- “Avrupa’da şirket satın alacağız”
- Yeni yatırımlarla cirosunu katlayacak
- ‘Tatlı kazanç’ için 233 girişimci aranıyor
- Göç yorgunu Hatay ‘özel destek’ bekliyor
- “Yetenek havuzumuzla bir orkestra gibiyiz”
- Balıkesir’den çıktı Kayseri’de parladı
YÖNETİM
- Şirket içi eğitimde içerikler genişliyor
İŞ DÜNYASINDAN
- 27 yeni otel açacak
- 4 milyar dolarlık yatırım hedefliyor
- ABD’li turistlere özel kampanya
- Banyo ürünleri için deneyim merkezi açt
- Etkinlikleri Kıbrıs’a taşıyacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- İyi yaşam ve sağlık iletişimi markalar için önem kazanıyor
- Euroleague’in yeni sponsoru
GİRİŞİM
- Yerli, yeşil ve yeni bir platform
- Göçmen kadınlara iş sağlayacak
VERGİDE GÜNDEM
- Vergi hatası nedir?
- Nasıl düzeltilir?
BANKNOT
BESMETRE
- “BES ve OKS sürdürülebilir olmalı”
BORSA
- Son çeyrekte en çok hangi bankalar öneriliyor?
- “Dokuz aylık dönemde yüzde 25 büyüdük”
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Sabancı Holding ve Ülker Bisküvi’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz.
- Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettütakvimi…
- BİST-30
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