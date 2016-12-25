Ekonomist’te bu hafta
YENİ TÜRKİYE NASIL OLMALI?
PANO
MORTGAGE PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Garanti Bankası’ndaki yeni yapılanmanın şifreleri
MAKRO GÖSTERGELER
2017’de ekonomide neler olacak?
CEO ANKET SEKTÖRLER
TELEKOM
5G ve ortak altyapı odak noktası olacak
BİLİŞİM
Mobil ve servislerle ayakta duracak
ENERJİ
Kurulu gücümüz 82 bin MWa çıkacak
OTOMOTİV
Rekor için gözler Avrupa ve Rusya’da
GAYRİMENKUL-İNŞAAT
2017’de gündemi çok yoğun olacak
KİMYA
Gözünü uzaklardaki yeni pazarlara dikti
PERAKENDE
2017’de toparlanma yaşanması umuluyor
TEKSTİL VE HAZIR GİYİM
İhracatta 2014 düzeyine geri dönmeyi hedefliyor
TURİZM
Umutlar ‘son dakika’ rezervasyonlarına bağlı
SAĞLIK
Şehir hastaneleri sektörü geliştirecek
İLAÇ
Yeni yatırımlarla 9 milyarı yakalayacak
BEYAZ EŞA VE ELEKTRONİK
2017’de büyümeyi yurtdışında arayacak
TAŞIMACILIK
Rusya ile normalleşme 2017 için umut veriyor
DEMİR-ÇELİK
Demir-çelik sektöründe toparlanma yılı olacak
İNSAN KAYNAKLARI
Verimlilik ve pörformans ön planda olacak
YENİ TÜRKİYE NASIL OLMALI?
ŞARIK TARA
Tecrübeye değil, gençlere güvenin
VAHAP KÜÇÜK
Yeni fırsatlar için cesur davranın
ADNAN BALİ
Hızlı büyüme için yapısal reform şart
LUCİEN ARKAS
Arz-talep dengesizliği 2020’ye kadar sürecek
YAĞIZ EYÜBOĞLU
Adil vergilendirme büyümeyi hızlandırır
HANZADE DOĞAN BOYNER
Dijital dönüşümde daha çok çalışmalıyız
ZAFER KURTUL
Gelişime ayak uydurmak için inovasyon DNA’ya işlemeli
BERK ÇAĞDAŞ
Yerli otomobil elektrikli olmalı
ZEKİ KONUKOĞLU
Artık takipçi değil trend yapıcı olmalıyız
CANAN M.ÖZSOY
Şirketlerin Sanayi 4.0’a hazırlanması gerekiyor
MELİH ABDULHAYOĞLU
Daha az güvenlik, daha az müşteri
BURAK AYDIN
Nesnelerin interneti iş şeklini etkileyecek
MEHMET ALİ AYDINLAR
Devlete bağımlılığın azaltılması gerekli
YÜKSEL YILDIRIM
Liman işletmeciliğinde yarının stratejisi kurulmalı
KULİS
- Akfen Bodrum’a 40 milyon dolar yatıracak
- Cardtek Asya Pasifik’e açılıyor
- Damat Tween’den Rusya hamlesi
- Online satış platformu Vivense 10 mağaza açacak
- İBB ’nin gündeminde 10 müze açılışı var
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- 2017’de normalleşme yaşanması bekleniyor
- PR şirketlerinin gündeminde ne var?
VERGİDE GÜNDEM
BANKACILIK
Ekonomiyi canlandırma hamleleri izlenecek
BES
“Otomatik katılımda işverenleri çekmeliyiz”
BESMETRE
18 yaş altı da BES’lenmeye başlayacak
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- Uzmanlar yatırımcılara “temkinli olun” diyor.
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Yatırımcıya Özel: Vakıfbank ve Çimsa’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Borsa koridorlarında hangi şirketler konuşuluyor?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?