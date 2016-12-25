Ekonomist’te bu hafta

Aralık 25, 2016 0 Yorum 13 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

YENİ TÜRKİYE NASIL OLMALI?
PANO
MORTGAGE PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Garanti Bankası’ndaki yeni yapılanmanın şifreleri
MAKRO GÖSTERGELER
2017’de ekonomide neler olacak?

CEO ANKET SEKTÖRLER

TELEKOM
5G ve ortak altyapı odak noktası olacak

BİLİŞİM
Mobil ve servislerle ayakta duracak

ENERJİ
Kurulu gücümüz 82 bin MWa çıkacak

OTOMOTİV
Rekor için gözler Avrupa ve Rusya’da

GAYRİMENKUL-İNŞAAT
2017’de gündemi çok yoğun olacak

KİMYA
Gözünü uzaklardaki yeni pazarlara dikti

PERAKENDE
2017’de toparlanma yaşanması umuluyor

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM
İhracatta 2014 düzeyine geri dönmeyi hedefliyor

TURİZM
Umutlar ‘son dakika’ rezervasyonlarına bağlı

SAĞLIK
Şehir hastaneleri sektörü geliştirecek

İLAÇ
Yeni yatırımlarla 9 milyarı yakalayacak

BEYAZ EŞA VE ELEKTRONİK
2017’de büyümeyi yurtdışında arayacak

TAŞIMACILIK
Rusya ile normalleşme 2017 için umut veriyor

DEMİR-ÇELİK
Demir-çelik sektöründe toparlanma yılı olacak

İNSAN KAYNAKLARI
Verimlilik ve pörformans ön planda olacak

YENİ TÜRKİYE NASIL OLMALI?

ŞARIK TARA
Tecrübeye değil, gençlere güvenin

VAHAP KÜÇÜK
Yeni fırsatlar için cesur davranın

ADNAN BALİ
Hızlı büyüme için yapısal reform şart

LUCİEN ARKAS
Arz-talep dengesizliği 2020’ye kadar sürecek

YAĞIZ EYÜBOĞLU
Adil vergilendirme büyümeyi hızlandırır

HANZADE DOĞAN BOYNER
Dijital dönüşümde daha çok çalışmalıyız

ZAFER KURTUL
Gelişime ayak uydurmak için inovasyon DNA’ya işlemeli

BERK ÇAĞDAŞ
Yerli otomobil elektrikli olmalı

ZEKİ KONUKOĞLU
Artık takipçi değil trend yapıcı olmalıyız

CANAN M.ÖZSOY
Şirketlerin Sanayi 4.0’a hazırlanması gerekiyor

MELİH ABDULHAYOĞLU
Daha az güvenlik, daha az müşteri

BURAK AYDIN
Nesnelerin interneti iş şeklini etkileyecek

MEHMET ALİ AYDINLAR
Devlete bağımlılığın azaltılması gerekli

YÜKSEL YILDIRIM
Liman işletmeciliğinde yarının stratejisi kurulmalı

KULİS

  • Akfen Bodrum’a 40 milyon dolar yatıracak
  • Cardtek Asya Pasifik’e açılıyor
  • Damat Tween’den Rusya hamlesi
  • Online satış platformu Vivense 10 mağaza açacak
  • İBB ’nin gündeminde 10 müze açılışı var

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • 2017’de normalleşme yaşanması bekleniyor
  • PR şirketlerinin gündeminde ne var?

VERGİDE GÜNDEM

BANKACILIK
Ekonomiyi canlandırma hamleleri izlenecek

BES
“Otomatik katılımda işverenleri çekmeliyiz”

BESMETRE
18 yaş altı da BES’lenmeye başlayacak

BORSA
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