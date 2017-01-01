Ekonomist’te bu hafta

Ocak 1, 2017 0 Yorum 40 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

58 YENİ OTEL GELİYOR
PANO
ÎŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
ABank’ta yeni yönetim nasıl olacak?
GÖSTERGE
Ekonomiye güven yine dibe vurdu

  • Düzenleme gelmezse maliyetler yükselecek
  • “3 milyar dolarlık yatırım planlıyoruz”
  • Afrika ve Çin’de hastaneler kuracak
  • Vialand’i 2017’de Anadolu’ya taşıyacak
  • 100 milyon Euro yatırım yapacak
  • Franchise şirketleri doları sabitledi
  • 23 sanayi tesisi lüks projelere dönüşüyor

EMTİA

  • “Kıymetli metalde zor bir ortam olacak”

KULİS

  • Gıda işini yurtdışına taşıyor
  • Altı mağaza üzerine çalışıyor
  • Haliçport’u 2019’a yetiştirecek
  • MLPCARE, beş yeni hastane yapacak

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • Gittigidiyor’da 2017’de neler olacak?
  • Tescil süresi basitleştirildi

VERGİDE GÜNDEM
DOSYA

  • Otomatik katılım başladı

BANKNOT
BESMETRE

  • BES, 2016’yı yüzde 25 büyümeyle kapatıyor

BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI

  • Portföy önerilerinde ön planda ‘hisse’ var
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
  • Yatırımcıya Özel: Coca Cola İçecek ve Aselsan’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Neden düştü? Niçin yükseldi?
  • Bist-30
  • 2016’da borsanın kazandıran ve kaybettirenleri
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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