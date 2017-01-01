Ekonomist’te bu hafta
58 YENİ OTEL GELİYOR
PANO
ÎŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
ABank’ta yeni yönetim nasıl olacak?
GÖSTERGE
Ekonomiye güven yine dibe vurdu
- Düzenleme gelmezse maliyetler yükselecek
- “3 milyar dolarlık yatırım planlıyoruz”
- Afrika ve Çin’de hastaneler kuracak
- Vialand’i 2017’de Anadolu’ya taşıyacak
- 100 milyon Euro yatırım yapacak
- Franchise şirketleri doları sabitledi
- 23 sanayi tesisi lüks projelere dönüşüyor
EMTİA
- “Kıymetli metalde zor bir ortam olacak”
KULİS
- Gıda işini yurtdışına taşıyor
- Altı mağaza üzerine çalışıyor
- Haliçport’u 2019’a yetiştirecek
- MLPCARE, beş yeni hastane yapacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Gittigidiyor’da 2017’de neler olacak?
- Tescil süresi basitleştirildi
VERGİDE GÜNDEM
DOSYA
- Otomatik katılım başladı
BANKNOT
BESMETRE
- BES, 2016’yı yüzde 25 büyümeyle kapatıyor
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- Portföy önerilerinde ön planda ‘hisse’ var
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
- Yatırımcıya Özel: Coca Cola İçecek ve Aselsan’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- 2016’da borsanın kazandıran ve kaybettirenleri
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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