Ekonomist’te bu hafta
EN İYİ FON YÖNETİCİLİRENDEN
YATIRIM STRATEJİLERİ
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
KOSGEB kredisine 20 kat talep geldi
GÖSTERGE
Yeni büyümede kalite sorunu var
- 2017 veri takvimi piyasaları nasıl etkiler?
- “Bir dağıtım firması satın alabiliriz”
- Balkanlar üzerinden yurtdışına açılıyor
- Doygun Ekmek, Uno’ya satıldı
- Belgesini almayan artık çalışamayacak
- Kemerburgaz-Göktürk’te proje yarışı hızlandı
- Türkiye’de büyüme için yeni satın alma olabilir”
- Dizi ihracatımız çok hızlı yükseliyor
MEDYA
- “Türkiye’de yatırıma devam edeceğiz”
KULİS
- Dünya deri sektörü İstanbul’da buluşacak
- MSA’yı yurtdışına da taşıyacak
- Kimya sanayicilerinde Petkim sıkıntısı
- Çizgi film Doru, sinemaya taşınıyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Reklamdan hatırlanma oranı düşüyor
- Hedef kadınlara odaklanarak fark yaratmak
GİRİŞİM
- Tatlı bir girişim fırsatı
- Kadın girişimciler cirolarını artırdı
VERGİDE GÜNDEM
BESMETRE
- Otomatik Katılım’da fon yapısı belirleniyor
- “Türk tahvillerinin faizleri rakiplere gore cazip”BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- Petroldeki yükseliş kimleri etkileyecek?
- Ege’nin en büyük çimento yatırımı
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL: TAV Havalimanları ve Vestel Elektronik’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler..
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